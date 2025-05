Hace casi un siglo, J. Ortega y Gasset, cuya formación escolar transcurrió parcialmente en un colegio malagueño, publicó su 'Teoría de Andalucía', donde sostenía que, al haber ido imponiendo la región su peculiar cultura milenaria a los numerosos pueblos que la iban conquistado y en ... ella asentándose, sus habitantes –que mantienen una relación espiritual tan estrecha con su tierra, que, cuando la abandonan, dejan de ser «andaluces»- nunca han necesitado reivindicar su particularismo y jamás han tenido que exhibir «pujos ni petulancias particularistas», como los de otras regiones españolas. No voy a entrar ahora en lo que tiene o no de fundado (un colaborador de este mismo diario la calificaba hace poco de simple «lirismo soleado»), aunque no deja de sorprender que alguien con su extraordinario dominio del idioma se decantara por emplear tales derivados de «particular» –y sin correspondencia con ninguna de sus acepciones básicas (´preferencia excesiva al interés privativo´, ´propensión a obrar por el propio albedrío´) para desentrañar lo «propio» de la fusión de «paisaje y paisanaje». Desde entonces, muchos, sin la pretensión de elaborar construcción teórica alguna, han recurrido al neutro «lo», desdibujador de perfiles y contornos, para hallar las claves de 'Lo andaluz' (2022), libro de C. Arenas, con el significativo subtítulo «Historia de un hecho diferencial», o de una de sus partes, como Córdoba y lo cordobés (2005), de L. Palacios. En todos los casos, la ausencia de referencia a los usos idiomáticos no creo sea achacable al olvido ni, mucho menos, a intencionada «marginación».

Es habitual, por otro lado, la defensa y elogio a ultranza de los modos de hablar de los andaluces (de cómo escriben nada especial hay que decir, por más que no falten quienes se empeñan en «ehcribí n´andalú») sin la menor preocupación «especulativa». Y no sólo por usuarios que no tienen por qué ni pueden plantearse si lo que dicen se corresponde con la realidad o no, como la modelo y presentadora sevillana Eva González, quien, tras unos años en que «dejó atrás» su «acento» (porque «le pidieron cambiarlo y que se castellanizara»), se siente ahora –dice- muy orgullosa de volver a hablar andaluz (nadie le va a preguntar qué fue lo que «abandonó» y después «recuperó», pues es algo que todo el mundo da por «sabido»), sino por escritores de la talla del cordobés J. Valera o el gallego G. Torrente Ballester, para quienes son los andaluces los que hablan el mejor español «del mundo», eso sí, «quitando la pronunciación», o el sevillano M. Machado, que sostiene lo mismo y sin salvedad alguna. Es más, en no pocas de las miles de publicaciones sobre el habla andaluza incluso se parte de una crítica burlesca de estudios en que sí se lleva a cabo su caracterización objetiva. Así, Tomás Gutier [por Gutiérrez], en 'Sin ánimo de ofender: En defensa de la lengua [sic] andaluza' (2ª ed. 2001), obra plagada de dislates, descalifica El español hablado en Andalucía, que escribí en colaboración con R. Cano y R. Morillo, por pertenecer –dice- a la «intelectualidad oficial» [sic], y porque incumplimos el Estatuto de Autonomía, que insta a investigar los «valores» [»lingüísticos incluidos»] del pueblo andaluz ¡Ahí queda eso! En Grandes infamias en la historia de Andalucía (2006), de R. Sanmartín Ledesma, todo vale, con tal de «desmontar» la historia «oficial» de España, que –dice- ha sido redactada «para justificar conquistas y genocidios y crear una identidad nacional que elimine las raíces culturales de los pueblos, en especial de Andalucía». Parece, pues, que, cuando de los usos lingüísticos se trata, se puede dar rienda suelta a cualquier interpretación subjetiva, por muy arbitraria que sea.

Es posible que el hecho de que ninguna de las que se tienen por singularidades o peculiaridades idiomáticas sea compartida por todos los andaluces y la falta de prestigio de no pocas de ellas haya llevado a muchos a camuflar el andaluz bajo el manto tan amplio como difuso de «lo» andaluz, y al mismo Ortega a «desentenderse» de ellas y centrar la mirada en la «cultura andaluza». Lo que pasa es que mal puede ser la base de una «teoría» convincente de Andalucía la voz «cultura», la más difícil de definir de nuestro léxico.

Ahora bien ¿es posible trazar una imagen representativa de Andalucía o de «lo» andaluz ignorando (´no hacer caso de algo o tratarlo como si no mereciera atención´) cómo hablan (español) los andaluces, para muchos su primera seña de identidad? Mientras no se «des-instale» de la mente la idea (falsa) de la homogeneidad de las hablas andaluzas, y se asuma su diversidad y heterogeneidad (geográfica y, sobre todo, socio-cultural), poco se va a poder avanzar en su cabal conocimiento. Y cuando ello se produzca, si se produce, en los elogios ditirámbicos y valoraciones encomiásticas del andaluz habrá que «tomar partido» por alguna(s) en «particular» de las varias realizaciones -todas igualmente «andaluzas»- de cada uno de los rasgos tenidos por «característicos». Y no, no va a resultar fácil encontrar un criterio que justifique, por ejemplo, que es «más» o «mejor» andaluz igualar «tasa» y «taza» -bien como /tasa/, o como /taza/- que no hacerlo, calibrar hasta qué punto es preferible «aspirar» o dejar de pronunciar todas o algunas de las –s finales de sílaba... Conmigo que no cuenten para elaborar tal clase de baremo.