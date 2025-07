Lo he escrito muchas veces. El Gobierno ataca a la Justicia, no ha sido capaz de sojuzgarla y ha optado frontalmente por su destrucción para incardinarla en un nuevo sistema donde la libertad de los jueces constituya un imposible y acabe sometida a los dictados ... del Ejecutivo. La voracidad con que se ha apoderado de las instituciones del Estado ha chocado frontalmente con la independencia judicial, imposible de abordar por su configuración constitucional.

Cada día más, España se configura como un país al que domina la corrupción que asola al Gobierno sin cesar. Parece increíble que se sucedan vertiginosamente situaciones incomprensibles de inmoralidad e ilegalidad. Parece que el Gobierno se propusiera un destrozo de las instituciones más imprescindibles de una democracia. Ningún obstáculo es capaz de frenar el desastre y nada se opone a las maniobras orquestadas para burlar las leyes y la propia Constitución. La bochornosa sentencia del Tribunal Constitucional sobre la amnistía sería un ejercicio jocoso si no fuera tan sumamente grave. Decir algo como que lo que no está regulado en la Constitución es constitucionalmente válido constituye un disparate inasumible. Pero así transita el sustento moral de España. Soy de los que piensan que el Tribunal Constitucional no debería existir y sí quedar integrado a lo sumo en la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo como elemento estrictamente revisor de la constitucionalidad de las normas. El cariz eminentemente político y sectario del actual genera inseguridad jurídica y aleja a la ciudadanía de la confianza que ha de guardarse a las instituciones públicas.

Un ejemplo de ese afán destructor que el Gobierno alberga se pone de manifiesto en la inquina que profesa al Poder Judicial, única institución de la que no ha podido apoderarse. El remedio lo ha encontrado en su pulverización, que pretende rematar con la llamada Ley Bolaños, así conocido este proyecto por ser el intrigante ministro de Justicia su muñidor; el asunto es de tal gravedad que ha motivado una fuerte reacción en contra de jueces y fiscales, hecho insólito y de gravísimas consecuencias, pues la ley vendrá a destrozar el Poder Judicial, anular la independencia de los jueces y situará en un inquietante peligro al Estado de Derecho o, lo que es lo mismo, el sustento de la propia democracia. El espectáculo protagonizado por el hasta ahora presidente de la Diputación de Badajoz así acredita la moralidad de no pocos políticos. Se equivoca si piensa que el Tribunal Superior de Justicia le dispensará mejor trato que una magistrada. A menos que crea que en éste existe una circunstancia que le pueda parecer esperanzadora: la Sala de lo Civil y Penal de los TSJ está constituida por tres magistrados; uno de ellos no es juez sino nombrado por el Parlamento regional, una incomprensible anomalía que carece de sentido y que redunda en la introducción de extraños en la Carrera Judicial..

Pues bien, como quiera que el Gobierno no puede avasallar el poder de los jueces, aparece este perverso proyecto de modificación esencial de la Justicia, cuyo fin primordial es acabar con la independencia judicial. El camino que propone es muy claro y conduce progresivamente a la práctica destrucción de la Justicia, al menos como hasta ahora la entendemos. La reforma se dirige a la jurisdicción penal, única que interesa alejar de los políticos ahora que frecuentan lamentablemente los juzgados y tribunales.

Destaco algunos aspectos. A la consabida deslegitimación de los jueces de instrucción se une que la instrucción de los procesos penales se les confiará a los fiscales. La cuestión no es baladí ni siquiera en lo económico pues las fiscalías carecen de adecuada infraestructura y casi nula asistencia de cuerpos de funcionarios. Para que esto se produzca con mediana satisfacción sería necesario que acaeciera un cambio en la propia esencia de la Carrera Fiscal y que fueran órganos decididamente independientes para garantizar la pureza del procedimiento y el principio de igualdad. Por otra parte, se desapoderará a los jueces de la potestad de intervenir en los procedimientos, limitando su función al mero hecho de juzgar y, es de suponer, ejecutar lo juzgado.

Otra de las barrabasadas que se pretende es el acceso a la carrera de elementos espurios, que entrarían sin necesidad de preparar oposición alguna, exigiéndose como único requisito el de haber estado cinco años como «jurista», entendiendo por tal aquel que haya practicado alguna de las ciencias jurídicas, esto es, la abogacía primordialmente.

Así, la Carrera Judicial, contra la que no han podido las andanadas del gobierno, quedará disminuida en su eficacia y derrocada en su esencia, un planteamiento desolador que no tiene más fin que conseguir réditos contra la independencia de los jueces e inmunidad para quienes son progresivamente acusados, en especial por corrupción, que cercan al presidente del Gobierno.

Para más inri, para hacer más daño, para ahondar la herida, otorgan la máxima condecoración de la Orden de San Raimundo de Peñafort (In iure merita), por servicios a la Justicia, al inefable Rodríguez Zapatero, todo un ejemplo de lo peor. Así nos va.