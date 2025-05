Apenas salíais del pueblo por los trascorrales, pasados unos cercados, una era alta y un par de viñas, el camino albarizo, duro a veces, polvoriento otras, iba ahondándose hasta enterrar una carreta cargada de paja. Cabalgando sobre el mulo, amparado por tu padre, que se ... acomodaba tras de ti en el aparejado lomo del animal, ibas mirando olivos y garrotes, y vallados donde se abrían cuevas de lagartos y se elevaban afilados pitones y gallardos pitacos -último aliento de las pitas- adornados de floridos brazos a los que, aún no sabes por qué, los chiquillos llamabais guitarras. Cuando iniciábais la pendiente que se allanaba entre el manchón, a la derecha, y los calmos, a la izquierda, ya divisabas lo que iba a ser tu primer mundo asombroso, más allá del corral de la casa natal y los trascorrales cercanos: A lo lejos, impreciso, un paisaje de olivos y viñas; más cerca en la distancia, una alargada alameda de chopos bellísimos y álamos negros; y en la cercanía, un cañaveral y un manchón donde, según la época, asomaba el marrón erecto de las acederas o las florecidas adelfas. Lo demás, minifundios de tierra calma donde se levantaban distintas semillas o plantaciones. Y, aunque no lo vieras, el río. Allí estaba el río, señalado su cauce por la alameda. El río que iba a ser el río de tu vida. Aún no sabías que entrabas en el mundo más maravilloso que has visto, que has pisado, que has vivido.

No recuerdas si lo primero que viste levantarse allí fue trigo; pero, si fue trigo, lo primero que viste fue la siega, de la que iban asombrándote las gavillas y, tras ellas, el pajizo peine del rastrojal. Al poco, las hacinas, y cuando las gavillas se habían oreado, el acarreo a la era. Y en la era, el más asombroso espectáculo que conociste en el campo: la trilla y todo lo que la trilla traía: mulas enganchadas al trillo y trotando, hombres que vuelven la parva con los bielgos, más vueltas de trillo y, cuando todo estuviera trillado, el almuerzo, el sesteo y, en cuanto viniera la marea, la avienta. Un día en la era es capaz de cubrir casi toda la memoria de un niño, desde que se sueltan las gavillas hasta que el grano, en costales, sale para el granero. Y también en la vega, el maizal. Y el tabacal. Y el algodonal. Y el tiempo de arada. Y la siembra. Y la música del viento en la chopera. Y los pájaros. Y el silencio de la siesta. Y el río, siempre. Y las preguntas. La vega, qué mundo…

