ES natural, la política no iba a ser menos que la calle, si aquélla es espejo donde se refleja la imagen de ésta. El mal estilo anda en las palabras y en los gestos de muchos de nuestros representantes, o aspirantes a serlo, y sobre ... todo en situaciones de desesperación, impotencia, acorralamiento, ceguera de ideas o exabruptos nacidos de un ataque o una insinuación del contrario. No se escapa ninguna formación, porque en todas hemos visto y oído frases de toda laya, pero en los últimos tiempos han destacado algunas que están situadas en los extremos. El primer extremo es el de la descomposición, la nerviosera, el no saber para dónde tirar, de Pedro Sánchez. El mal estilo de Pedro se le vio, sobre todo, en la actitud de niño caprichoso y dueño de la pelota, en ese pisarle a Feijóo todo lo que este decía, en estorbarlo, como boxeador que ante una lluvia de puñetazos no sabe más que abrazarse a su rival. Tuvo el mal estilo de quien demostró que le falta cintura para un cara a cara con alguien que no pierda la serenidad. Mal estilo. El otro ejemplo viene de Vox, que si no mete más la pata es porque no anda más, y, en voz del señor Segovia, ha empezado a desbarrar contra los socialistas como si éstos fueran, todos, un atajo de puteros y corruptos. Vox parece no enterarse de la España que pisa. El otro ejemplo de mal estilo nos llegó de un miembro de Sumar que empezó a restar en el primer debate, al darle la espalda a la representante de Vox cuando esta hablaba. El señor Sierra, qué manera de demostrar lo que puede ser en un gobierno.

Todo, menos mal estilo, aconsejaba aquel hombre al grupo de jóvenes en el que iba un hijo suyo camino de no recuerdas qué celebración pública. «El mal estilo, nunca. Antes de eso, se viene uno a su casa y en paz». El mal estilo. Un enviado del gobernador civil, con peso en Falange, visitó poco después de acabada la guerra civil al alcalde de un pequeño pueblo, hombre afectado de hernia escrotal, y mientras el enviado hablaba con él, observó en el alcalde unos exagerados movimientos de su mano izquierda en el bolsillo, tan exagerados, que obligaba al mandatario cuasi a retorcerse. El enviado, que no sabía de la potra que el alcalde padecía en el testículo izquierdo, le espetó sin más, mirándole el abultamiento de la mano en lo hondo del bolsillo: «¡Qué mal estilo tiene usted, camarada…!» Dan ganas de exclamar eso mismo al ver con qué rápida pena la política ha pasado de la facundia a la iracundia y aun a la inverecundia. ¿Dónde aquella brillantez de debates, de enfrentamientos, incluso de finísimos estiletes orales? En justicia, sería bueno no decir más que algunas discusiones de la política son del estilo de los patios de vecinos. Un respeto a los patios.

