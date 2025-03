EN un cartel en las paredes exteriores de la plaza de toros de la Real Maestranza se podía leer: «No hay localidades para hoy». Cuando llegué a la altura de la avenida de la República Argentina, pude oír: «No se cabe». Ni cartel ni voz ... anónima mentían. Si en los toros no había un asiento libre, en la Feria no había dónde hallar una silla desocupada, una caseta aligerada de gente, unas aceras donde poder andar con comodidad, una calle que dejara hueco entre caballo y coche de caballo. Por Asunción, ni las colas de la Semana Santa. Jamás pude imaginar así esta calle, nunca. Y si gente iba, gente venía. No era sólo la afluencia a la Feria, era también el regolfo de la multitud. Y algo que nunca había oído tan repetidamente: la cantidad de acentos forasteros, digamos madrileños, o digamos de gente de las que hablan muy fino, o muy fisno. Será porque el fino es muy de la Feria…

En la información sobre el recinto ferial hay otro cartel, a veces escrito solamente en la voz popular: 'Calle del Infierno'. El domingo, y ayer, todo era infierno. Daban ganas de improvisar una letra de sevillana: «Que se aparten los mantones, / caiga sobre mí el invierno / sin parar de chaparrones, / que me aso en este infierno». Desde el domingo, toda Sevilla es el infierno. ¿Una calle? ¡El callejero entero! Había que tener ganas de Feria para coger el camino al mediodía, a eso de las dos y media o las tres, por ejemplo, bien vestido -digo con chaqueta y corbata- y andando, y pegarse dos, tres o cuatro kilómetros de caminata con el sol encima, humana suerte de varas con garrochas incendiadas. Había que tener ganas, y, según el paisano que protestaba junto a su mujer y los tres nietos, había que tener mal gusto para ir a la Feria, con esta temperatura y sobre todo a esa hora. ¿Coche de caballos? ¡Ni así! Era un horror. Hay condiciones de fiestas que no se entienden, y el hombre de mujer y tres nietos no entendía que fuera fiesta lo que estaba pasando: «Y después tendré que decir que me lo estoy pasando divinamente…» Ese hombre, como yo, hubiese pagado por no ir a la Feria. Y si lo hubiesen invitado a los toros -a sombra-, habría presentado cordial parte médico. Infierno en la ciudad. Algún Nerón invisible subió a las colinas del Aljarafe y ordenó que incendiaran la ciudad, y él mientras tanto tocaba la lira y componía versos cantables: «A media tarde, / la ciudad de Sevilla / arde que arde…» Arsa, ole, viva tu madre, y no tiene novio… Ole jí, ese tío que va ahí… «El río Guadalquivir / tiene las barbas granate», según Lorca. ¿Granate? ¡Las tenía ardiendo, de ahí ese color! Y es abril, Dios mío de mi alma. ¿Alguien puede imaginar cómo será el Rocío, si, como se espera, no lloverá y hará más calor? «Salve, Madre…».