Los niños juegan con sus consolas y el cine español juega con los premios Goya, sintiéndose Hollywood por un día, con esas películas que tanto subvencionan y luego no ve nadie. Un latazo de ceremonia, que ha resumido perfectamente Ignacio Camacho: «Pero no hay manera ... de que sus prebostes sean capaces de organizar una fiesta sin aburrir con ese pretencioso derroche de autocomplacencia y esa cruel sobredosis de parsimonia rayana en el abuso de la paciencia de los espectadores». Los Goya suelen ser utilizados cada año por la Izquierda Caviar del Cine para poner verde a la derecha y aprovechar como un mitin los discursos de agradecimiento en la recogida de los que llaman «cabezones», los bustos del pintor de Fuendetodos. Que no sé lo que diría si levantara ese cabezón y viese la que se traen con él. Y la derecha es tan tonta, que va a la gala de los premios Goya a que la insulten.

¿Cuánto cuesta organizar los Goya? La ceremonia de la alfombra roja teñida de azul que aburría a Ignacio Camacho y a todo el que tenga buen gusto ha costado un millón de euros, entre la subvención del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que recibe la Academia del Cine, las cuotas de los miembros de la Academia, el dinero de los patrocinadores y TVE, a la que le solucionan la programación de toda una tarde, una noche y una madrugada. Y mientras todo esto ocurría en Fibes, en la calle Amor de Dios seguía cerrado para siempre el Cervantes, el único cine de pantalla grande que nos quedaba y que parece que Sevilla ha perdido definitivamente. Seguro que hacen allí, ¿qué van a hacer? Un hotel de cinco estrellas, según moda. El antiguo Teatro Cervantes está cerrado desde la pandemia y se ha constituido una plataforma para salvarlo, a la que animo. Una de las ideas que se manejan es que sea la sede estable del Festival de Cine este local que cumplirá en octubre 150 años. Bien podría haberse empleado en salvar el Cine Cervantes el millón de euros que se gastó en los premios Goya, dándoselas de genios los progres profesionales del cine español. El Cervantes es el único de los teatros conservados en el centro, de aquella Sevilla del San Fernando, del Coliseo España y del Álvarez Quintero. Fue templo de la copla y pasaron por allí los espectáculos de todas las grandes, de Concha a Juana. Es obra de Juan Talavera de la Vega y fue inaugurado el 18 de octubre de 1873, con 'La dama boba' de Lope de Vega, agotándose sus 2.500 localidades. El edificio está ligado a la historia de la copla y a la biografía de los Álvarez Quintero, que estrenaron allí en 1888 su primera obra teatral, la comedia 'Esgrima y amor'. Alternó cine y teatro hasta que en 1964 se dedicó exclusivamente al cine. Nada de eso vale, ni de lo que ha sido para el cine en Sevilla, el único que no convirtieron en multicines. Claro, en el Cervantes no se insulta a la derecha ni se hacen mítines sobre la sanidad pública, ni se derrocha dinero público. Pero yo cambiaría, a pelo, lo que nos cuestan los Goya por lo que hay que arrimar para salvar esa parte de la historia de Sevilla que es el muy antiguo e ilustre Teatro Cervantes.

