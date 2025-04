Dejó escrito el poeta polaco Zbigniew Herbert que «sobre las palabras nos dormimos/nos despertamos en las palabras». Hay muchas lecturas posibles de estos versos, pero todas se imbrican para conformar una parte esencial de lo que somos: seres con lenguaje. Hablamos a todas horas ... con nuestros semejantes y dialogamos sin tregua con nosotros mismos. Los niños, por ejemplo, llegan a producir hasta 20.000 palabras cada día, lo que equivale a perorar durante casi tres horas. En el 'Ulises' de Joyce o en 'Cinco horas con Mario', los monólogos interiores de Molly Bloom o de Menchu son un trasunto bastante fidedigno de sus pensamientos. Solo un pequeño porcentaje de personas piensa sin palabras y solo una pequeña parte del tiempo los demás no recurrimos a ellas para hacerlo.

Aprendemos palabras durante toda nuestra vida, para poder referirnos con más exactitud y economía a la realidad, pero también para reflexionar sobre ella con no menos precisión y eficacia. Como señaló el lingüista norteamericano Benjamin Whorf, las palabras nos permiten organizar el caleidoscópico flujo de impresiones que nos transmiten nuestros sentidos. Cuando somos niños, todos los animales peludos de cuatro patas son perros, a pesar de tratarse de seres diferentes. En cambio, cuando somos adultos, el mundo se ha poblado de fenecos, licaones, chacales y dingos. La realidad no se ha vuelto más rica por ello, pero sí más manejable, porque contamos con más asideros: más palabras. Con muchas de las palabras que aprendemos, nos llegan también nuevas ideas. Si somos médicos, pasaremos años memorizando los nombres de las partes del cuerpo (iris, nefrona o epífisis), pero también multitud de términos que nos ayudarán a entender mejor qué es la vida (ósmosis, homeostasis o catabolismo). Aprender palabras es tan enriquecedor (y tan reconfortante) como poner nombre a los rostros anónimos de una multitud.

Por todas las razones anteriores nos fascinan, asimismo, las diferencias entre los vocabularios de las lenguas. Nos llama la atención que algunas cuenten con diccionarios más extensos que otras, como pasa con el inglés o el español. Se debe, seguramente, a que son habladas por sociedades más desarrolladas y complejas, que incluyen más grupos de gentes ocupadas en tareas distintas y a menudo muy especializadas, cada uno con su propia jerga. Más aún nos sorprende el hecho de que muchas palabras no tengan una equivalencia exacta en otras lenguas. Por ejemplo, que la palabra rusa ruká denote tanto la mano como el brazo (al mismo tiempo que el inglés cuenta con una palabra para los dedos de los pies, toe, que no se aplica a los de la mano, finger). O que haya que elegir entre cinco verbos diferentes al traducir abrir al coreano (y a la vez, que uno de esos verbos, ttuta, se use también para referirse al amanecer, porque en coreano no solo los ojos se abren, sino que también lo hace el sol cuando sale). Pero lo que más nos cautiva es que haya lenguas que tengan palabras para conceptos para los que nuestra lengua carece de ellas. En español no tenemos, por ejemplo, un término para la estela de luz que deja la luna sobre un lago o sobre el mar (mångata en sueco), a pesar de que todos hemos admirado alguna vez la belleza de su rielar sobre las aguas.

Definitivamente, todos somos, en cierto modo, filólogos, porque todos estamos enamorados de las palabras: valoramos conocerlas, nos interesa su origen, al estudiar otra lengua lo primero que aprendemos es su equivalencia (o su falta de ella) en la nuestra, nos gusta jugar con ellas (en trabalenguas, paronomasias o aliteraciones). Parecemos creer realmente que las palabras vuelven nuestra mirada sobre la realidad más aguda y nuestra comprensión del mundo, más rica. Y lo cierto es que la verdadera magia de las palabras se encuentra en sus limitaciones. Carecemos de palabras para la mayor parte de lo que nos rodea. Usamos las que existen con enorme despreocupación, como cuando llamamos árbol a un agave, una palmera o un drago (aunque ni producen madera, ni tienen anillos); o cuando decimos de alguien que es un lince (solo porque se comporta de un modo que recuerda vagamente al animal); o cuando definimos el amor al modo aristotélico (según refería Diógenes Laercio), como una sola alma habitando dos cuerpos (a pesar de que nadie ha visto nunca el alma y de que aún pugnamos por entender cómo funciona nuestro cuerpo). Olvidamos que el verdadero poder de las palabras estriba en que cuando se combinan son capaces de describir todo aquello para lo que nuestra lengua carece de términos (el tacto de la piedra calentada por el sol en una fría mañana de invierno); en que consiguen implicar cosas diferentes al ser usadas en contextos distintos (tonto dicho al amante o dicho al vecino), y sobre todo, en que logran evocar todo tipo de recuerdos y emociones con solo pronunciarlas (abuelo). Lejos de ser flechas que se clavan firmemente sobre las cosas, las palabras son piedras que arrojamos al estanque de la realidad, produciendo ondas que acaban agitando todo nuestro ser.