En sus 'Cartas sobre la educación estética del hombre', escribía el poeta alemán Schiller que el ser humano solo llega a serlo de verdad cuando juega, y al mismo tiempo, que solo juega cuando es humano en el más genuino sentido del término. A primera ... vista, es esta una extraña caracterización de nuestra naturaleza, si pensamos en la imagen tan solemne (y hasta fatua) que tenemos habitualmente de nosotros mismos y especialmente, en cuáles son las capacidades y actividades que solemos elegir para definirnos frente al resto de las especies: el pensamiento racional, la comunicación de ideas complejas, la tecnología sofisticada, la transmisión cultural del conocimiento o el arte… Jugar es algo que, sin duda, hacemos también con frecuencia, pero es un comportamiento que asociamos a la inmadurez (es más propio de los niños) y al que otorgamos un estatus secundario (no parece servir para nada importante y nos dedicamos a ello cuando no estamos ocupados en otras cosas). Y, sin embargo, hay mucho de verdad en la reflexión de Schiller. Somos de los pocos animales que siguen jugando tras completar su desarrollo. Y, de hecho, mantenemos como adultos bastantes rasgos propios de estadios juveniles, como nuestro peculiar rostro, tan aniñado en comparación con el que presentan chimpancés, gorilas u orangutanes al alcanzar la madurez. En un sentido más literal de lo que cabría imaginar, los humanos nunca dejamos de ser niños (un fenómeno que se conoce técnicamente como neotenia).

La importancia que tiene para la conformación de lo que somos (como individuos y como especie) esta llamativa preservación de los impulsos lúdicos se advierte especialmente bien si consideramos el lenguaje, otro de nuestros rasgos distintivos (quizás el que más). Tampoco del lenguaje diríamos que tiene una relación demasiado significativa con el juego, puesto que solemos adscribirle otras funciones, de más empaque, como ayudarnos a razonar (que viene a ser como dialogar con uno mismo), transmitir a los demás el resultado de nuestras lucubraciones, preservar la cohesión de los grupos de los que formamos parte y facilitar las interacciones con los desconocidos (para eso saludamos, nos despedimos o hablamos sobre el tiempo) o influir en el comportamiento de otras personas (como cuando les pedimos algo o las criticamos por algo). Asumimos además que la estructura de las lenguas es un reflejo de dichas funciones, hasta el punto de que estarían optimizadas para transmitir eficazmente la información, ser aprendidas y procesadas con facilidad, o gestionar con éxito los conflictos sociales. Ahora bien, si las lenguas se atienen a estos principios de claridad, economía y funcionalidad, ¿por qué existen entonces superlativos como megaultrahiperbueno, tan habituales en el habla coloquial de hoy en día, que acumulan innecesariamente varios prefijos intensificadores? ¿O expresiones como a trancas y barrancas, en las que el segundo sustantivo no significa nada o cuyo significado no parece estar relacionado con el del primero? A lo mejor, por la sencilla razón de que nos agradan, de que satisfacen nuestro gusto por el orden, la simetría, la repetición o la eufonía. En suma, por causas estéticas. Pero lo estético linda con lo lúdico, porque hacer arte no es sino jugar con formas y significados. De hecho, tampoco el propio juego parece tener un carácter estrictamente funcional, al menos en el sentido de contribuir a la supervivencia de la especie. Porque para sobrevivir es mucho mejor sembrar trigo o construir refugios, que jugar al escondite o al fútbol…

En realidad, las cosas no son tan simples. Jugar nos ayuda en muchos sentidos: a adquirir destrezas motoras y cognitivas, o a disipar las tensiones inherentes a la vida en grupo. Lo mismo cabe decir de los usos lúdicos del lenguaje. No son tampoco un mero capricho o divertimento. Ser capaz de jugar con la materia lingüística es algo muy valorado en todas las culturas. El caso más obvio lo constituye la poesía, pero el juego lingüístico está igualmente presente en adivinanzas, chistes o eslóganes. Por otro lado, nuestras lenguas son complejas y adquirirlas lleva tiempo y esfuerzo, como bien sabe cualquiera que haya tratado de aprender un idioma extranjero. El juego facilita el proceso. Los niños aprenden mejor todo lo que se les presenta en un envoltorio estético (por ejemplo, memorizan más eficazmente las palabras que son parte de rimas). Y los que más juegan manifiestan, sistemáticamente, habilidades lingüísticas más desarrolladas. Jugar con el lenguaje y merced al lenguaje (como en las ficciones teatralizadas, tan del gusto, asimismo, de los niños) nos expone a estímulos lingüísticos más ricos y en contextos más diversos, lo cual es clave para adquirir eficazmente una lengua … pero también algo que la vuelve más compleja, al favorecer su uso y su transmisión. Cabe pensar, por ello, que esa preservación, tan característica de nuestra especie, de los impulsos lúdicos hasta la etapa adulta podría dar cuenta, al menos en parte, hasta de las diferencias que existen entre las lenguas humanas y los sistemas de comunicación de los restantes primates.

En definitiva, lejos de ser algo que debamos abandonar, entre avergonzados y aliviados, al hacernos mayores, hay que jugar más y jugar mejor durante toda la vida. El juego es parte consustancial de lo que somos y de lo que ha hecho de nosotros lo que somos. Como decía el poeta húngaro Attila József, solo deberían preocuparnos de verdad los hombres que no saben jugar.