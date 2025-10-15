Suscríbete a
Mondarinas

Aprendemos mejor el significado de palabras nuevas cuando formulamos alguna hipótesis acerca de su origen que cuando nos las encontramos, simplemente, formando parte de alguna oración

Antonio Benítez Burraco

La nigromancia es, para la mayoría de los hablantes, un sinónimo culto de 'magia negra', aunque en realidad consiste en el supuesto arte de adivinar el futuro invocando a los muertos. En el escudo de León está representado este animal, pero no vivían ya leones ... en la zona cuando los romanos fundaron la ciudad. Y las miniaturas son, ciertamente, dibujos realizados a pequeña escala, pero en realidad, el término hacía referencia en un primer momento a las ilustraciones que presentaban vivos colores, especialmente diversos tonos de rojo. El hecho de que nos sorprenda el genuino significado de estas palabras (y en último término, su origen y su devenir histórico) se debe a que al escucharlas por primera vez solemos formular intuitivamente hipótesis acerca de su sentido y lo hacemos sobre la base del que tienen las partes que creemos identificar en ellas. Así, en el caso de nigromancia lo primero que nos encontramos es nigro-, que recuerda mucho a negro, de ahí la asociación con la magia negra. Pero ese nigro- es, en realidad, una transformación de necro-, que significa 'muerto' en latín. Del mismo modo, León es como ha terminado sonando el antiguo nombre de la ciudad, Legio, llamada así porque era allí donde se acuartelaron la Legión VI, primero, y la Legión VII, después. Y la parte mini- de miniatura no es el prefijo mini- tan frecuente en muchas otras palabras que aluden a versiones reducidas de ciertas cosas (desde minibar a minifalda), sino que hace referencia al minio, el óxido de plomo de color rojo que se ha usado como pigmento durante siglos, también para ilustrar los códices medievales, en los que las miniaturas son tan frecuentes. Tan potente es este esfuerzo interpretativo que cambiamos, incluso, la forma de las palabras para que sus partes reflejen mejor el significado que tienen. Por ejemplo, mucha gente llama mondarinas a las mandarinas, porque realmente las mondamos antes de comerlas. Hay quien habla de redondas en lugar de rotondas y es que, ciertamente, suelen ser circulares (y redondo es una palabra más familiar que rotar, mucho más culta). Y si acabamos llamando León a la ciudad fue, en buena medida, porque los leones eran más familiares para los leoneses del medievo que las legiones romanas.

