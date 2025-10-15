La nigromancia es, para la mayoría de los hablantes, un sinónimo culto de 'magia negra', aunque en realidad consiste en el supuesto arte de adivinar el futuro invocando a los muertos. En el escudo de León está representado este animal, pero no vivían ya leones ... en la zona cuando los romanos fundaron la ciudad. Y las miniaturas son, ciertamente, dibujos realizados a pequeña escala, pero en realidad, el término hacía referencia en un primer momento a las ilustraciones que presentaban vivos colores, especialmente diversos tonos de rojo. El hecho de que nos sorprenda el genuino significado de estas palabras (y en último término, su origen y su devenir histórico) se debe a que al escucharlas por primera vez solemos formular intuitivamente hipótesis acerca de su sentido y lo hacemos sobre la base del que tienen las partes que creemos identificar en ellas. Así, en el caso de nigromancia lo primero que nos encontramos es nigro-, que recuerda mucho a negro, de ahí la asociación con la magia negra. Pero ese nigro- es, en realidad, una transformación de necro-, que significa 'muerto' en latín. Del mismo modo, León es como ha terminado sonando el antiguo nombre de la ciudad, Legio, llamada así porque era allí donde se acuartelaron la Legión VI, primero, y la Legión VII, después. Y la parte mini- de miniatura no es el prefijo mini- tan frecuente en muchas otras palabras que aluden a versiones reducidas de ciertas cosas (desde minibar a minifalda), sino que hace referencia al minio, el óxido de plomo de color rojo que se ha usado como pigmento durante siglos, también para ilustrar los códices medievales, en los que las miniaturas son tan frecuentes. Tan potente es este esfuerzo interpretativo que cambiamos, incluso, la forma de las palabras para que sus partes reflejen mejor el significado que tienen. Por ejemplo, mucha gente llama mondarinas a las mandarinas, porque realmente las mondamos antes de comerlas. Hay quien habla de redondas en lugar de rotondas y es que, ciertamente, suelen ser circulares (y redondo es una palabra más familiar que rotar, mucho más culta). Y si acabamos llamando León a la ciudad fue, en buena medida, porque los leones eran más familiares para los leoneses del medievo que las legiones romanas.

Técnicamente, el fenómeno anterior se conoce como etimología popular. La etimología es el estudio de la historia de las palabras: de qué lengua proceden y de cómo se han ido modificando con el tiempo su forma y su significado. La etimología culta nos habla del origen real de las palabras, tal como lo han determinado los estudiosos de la lengua; la popular, de cuál creen los hablantes que es dicho origen. Habitualmente, las hipótesis de estos últimos son incorrectas y por eso los especialistas (pero también los usuarios cultos) suelen mirar con cierta displicencia las interpretaciones que la gente da, o las formas que crea, en respuesta a tales teorías (como mondarina). A pesar de ello, estas etimologías intuitivas han existido siempre y son, de hecho, muy frecuentes, por lo que podrían tener alguna función. Y realmente es así. Los lingüistas han llevado a cabo estudios controlados que sugieren que aprendemos mejor el significado de palabras nuevas cuando formulamos alguna hipótesis acerca de su origen que cuando nos las encontramos, simplemente, formando parte de alguna oración. Volviendo al caso de las mandarinas, lo anterior quiere decir que memorizaremos mejor la palabra mandarina si pensamos que es algo que se monda que si nos limitamos a recordar que puede aparecer en oraciones como «La mandarina estaba dulce» o «La mandarina es una fruta que huele bien». De hecho, este efecto beneficioso de las etimologías ad hoc sobre el aprendizaje de las palabras supera al que poseen las explicaciones expertas. Así, retomando el ejemplo de las mandarinas, aprenderemos mejor esta palabra si pensamos (o nos dicen) que son cosas que se mondan que si un filólogo nos informa de que se llaman así por recordar su color al de los ropajes de los mandarines, los altos funcionarios chinos, los cuales solían vestir de naranja. Y hay que romper una última lanza por las etimologías populares. Mientras que la explicación experta del origen de las palabras solo nos informa de cómo cambian las palabras, las primeras nos ilustran acerca de algo más importante: las razones de tales cambios. Que sepamos que las mandarinas se llaman así por venir de China solo significa que hemos disfrutado de una educación formal (cosas así solo se aprenden en la escuela). Pero que pensemos que se denominan de ese modo porque se mondan significa que conocemos (aunque sea intuitivamente) cómo está hecha y funciona nuestra lengua. Sobrevalorar las etimologías cultas e infravalorar las populares es solo una expresión más de nuestra tendencia a estimar en mayor medida la lengua culta y formal que la vulgar (o mejor, popular) e informal, lo cual es, a su vez, un reflejo del valor social que ha tenido tradicionalmente el dominio de la lengua escrita. Pero en realidad, las lenguas solo llevan escribiéndose muy poco tiempo y muchas no se han escrito nunca. La modalidad natural del lenguaje humano es la oral y siendo el lenguaje la capacidad que mejor nos define frente a otras especies, dicha modalidad debería ser nuestro objeto preferente de interés si queremos entenderlo (y entendernos). Así que disfrutemos un poco más de las mondarinas, incluso si las comemos mientras circulamos por las redondas de León. SOBRE EL AUTOR Antonio Benítez Burraco Catedrático de Lingüística General de la Universidad de Sevilla

Lengua