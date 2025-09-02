En mi primer día de clase en la Facultad de Biología, don Manuel Losada Villasante, el eminente bioquímico carmonense y profesor mío ese primer curso de carrera, comenzó su disertación afirmando algo cuya verdad comprobaríamos, una y otra vez, durante los cinco años que tardaríamos ... en licenciarnos: que no es posible entender la vida sin comprender cómo funciona su química. Ahora soy yo quien lleva casi un cuarto de siglo tratando de convencer a mis alumnos de Filología de que, si quieren alcanzar un conocimiento cabal de las lenguas y de las creaciones artísticas que usan el lenguaje como medio de expresión, han de estudiar necesariamente la biología humana. Ciertamente, el dictum de don Manuel causó menos sorpresa en su audiencia que la que provoca mi empeño por biologizar las humanidades en todos los admiradores de Cervantes, traductores de Virgilio y enamorados de Macondo que cada curso se sientan en el aula. Pero lo cierto es que, parafraseando a Dobzhansky, me atrevería a afirmar que nada tiene sentido en las humanidades si no es a la luz de la evolución. Es esta, lo sé, una opinión a contracorriente de la mentalidad, falsamente científica y por ello falsamente progresista, que impera hoy en nuestras facultades de letras, según la cual, y a despecho de incontables evidencias en sentido opuesto, somos solo el producto del ambiente en que crecemos y todo lo distintivamente humano es puramente cultural.

¿Por qué morimos? ¿Qué sentido tiene el sufrimiento? ¿Qué nos hace humanos? Son preguntas que nos hemos hecho desde nuestros albores y a las que hemos dado respuestas religiosas, primero, y luego filosóficas… y siempre, literarias. Y es que sobrevuelan las narraciones tradicionales de todos los pueblos y constituyen el trasunto de la literatura de todas las épocas. No obstante, se trate de breves soleares o de inacabables novelas-río, de originales caligramas o de hieráticas tragedias, todo este admirable empeño creador solo nos procura, en realidad, el consuelo de sabernos hermanados, a través del tiempo y el espacio, con cuantos se han sentido angustiados por la finitud de la existencia humana, dolientes por las vicisitudes que comporta vivir o perplejos por saberse distintos al resto de los seres que pueblan el planeta. Y es que tales respuestas humanísticas son solo aproximaciones asintóticas a las verdaderas razones por las que somos los únicos animales conscientes de que su destino es morir, a menudo sufriendo.

¿Por qué morimos entonces? Simplemente, porque somos seres sexuados. Bacterias, estrellas de mar o algunas plantas pueden reproducirse generando copias de sí mismas (o clones), que, al ser idénticas al progenitor, entrañan de facto la inmortalidad. Nosotros, en cambio, nos perpetuamos creando seres nuevos que resultan de la unión de dos células (espermatozoide y óvulo) procedentes de dos organismos distintos (hombre y mujer). Y como además barajamos nuestros genes cada vez que producimos tales células, nuestra descendencia no solo es siempre diferente a nosotros, sino siempre distinta entre sí. Esta diversidad aumenta las probabilidades de supervivencia de la especie. Cuando un patógeno es capaz de matar a un ser asexuado, puede terminar también con todas sus copias. En cambio, los seres sexuados, al ser todos ligeramente distintos, presentan también una susceptibilidad diferencial a las enfermedades: siempre habrá alguno que sobreviva incluso a la más letal. En definitiva, la mortalidad es el precio que pagamos por tener sexo, el cual beneficia a la colectividad en detrimento del individuo. ¿Y por qué sufrimos? ¿Por qué padecemos cáncer, por ejemplo? Es otro de los peajes que hemos de satisfacer a cambio de ciertas ventajas evolutivas, en concreto, la de ser organismos pluricelulares. Cuando las células se especializan, funcionan de modo más eficiente y, sobre todo, hacen posible construir organismos con mayores capacidades, hasta llegar a algo tan sofisticado y versátil como el ser humano. Pero eso solo puede lograrse acompasadamente, si las partes que conforman el todo crecen y cambian de modo regulado y coordinado, tal como ejecutan los músicos una sinfonía de Haydn. El cáncer no es más que un intérprete que decide tocar su propia melodía sin hacer caso al director y a sus compañeros de orquesta: una célula que deja de realizar su función y prolifera sin control. Y finalmente, ¿qué nos hace humanos? Sencillamente, un cerebro más integrado, en el que sus partes están más conectadas entre sí y lo están a mayor distancia, lo que permite intercambiar información de tipos más diversos y ponerla en relación de maneras más complejas. Esto explica nuestra característica cognitiva más distintiva: la imaginación. En nuestra mente, podemos crear mundos alternativos y poblarlos de seres ficticios (y hasta hacernos pasar por ellos), y construir complejas tramas, que se extienden en el espacio y el tiempo, con unos mimbres que son los estímulos que nos llegan a través de los sentidos y que almacenamos en nuestra memoria, pero que gracias a nuestra hiperconectividad cerebral, podemos combinar y recombinar de formas sofisticadas y originales. El artista es tan solo el creador de una combinación nunca antes ensayada.

Démosle, por tanto, la vuelta a la idea que venimos enseñando desde hace siglos a nuestros alumnos: las humanidades no suponen ninguna trascendencia de nuestra biología; son solo uno de sus epifenómenos.