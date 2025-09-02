Suscríbete a
Las humanidades a la luz de la evolución

Las humanidades no suponen ninguna trascendencia de nuestra biología; son solo uno de sus epifenómenos

Antonio Benítez Burraco

En mi primer día de clase en la Facultad de Biología, don Manuel Losada Villasante, el eminente bioquímico carmonense y profesor mío ese primer curso de carrera, comenzó su disertación afirmando algo cuya verdad comprobaríamos, una y otra vez, durante los cinco años que tardaríamos ... en licenciarnos: que no es posible entender la vida sin comprender cómo funciona su química. Ahora soy yo quien lleva casi un cuarto de siglo tratando de convencer a mis alumnos de Filología de que, si quieren alcanzar un conocimiento cabal de las lenguas y de las creaciones artísticas que usan el lenguaje como medio de expresión, han de estudiar necesariamente la biología humana. Ciertamente, el dictum de don Manuel causó menos sorpresa en su audiencia que la que provoca mi empeño por biologizar las humanidades en todos los admiradores de Cervantes, traductores de Virgilio y enamorados de Macondo que cada curso se sientan en el aula. Pero lo cierto es que, parafraseando a Dobzhansky, me atrevería a afirmar que nada tiene sentido en las humanidades si no es a la luz de la evolución. Es esta, lo sé, una opinión a contracorriente de la mentalidad, falsamente científica y por ello falsamente progresista, que impera hoy en nuestras facultades de letras, según la cual, y a despecho de incontables evidencias en sentido opuesto, somos solo el producto del ambiente en que crecemos y todo lo distintivamente humano es puramente cultural.

