En 1958 publicó el Nobel polaco Czesław Miłosz su ensayo 'Rodzinna Europa', que unas décadas después se traduciría al español como 'La otra Europa', a pesar de que el título original viene a significar «La familia Europa». La intención del editor fue, seguramente, remarcar la ... sensación de otredad que seguía despertando en Occidente esa parte de Europa (Polonia y Lituania) cuya geografía y cuya historia el autor va desgranando al hilo de sus propias vicisitudes personales, acentuada por encontrarse dichas tierras al otro lado del Telón de Acero. Leído hoy, es un libro acerca de un mundo desaparecido que se contempla desde una atalaya también desmantelada. Adentrarse en sus páginas supone, por tanto, un doble ejercicio de nostalgia. Lo ideal es leer la obra Miłosz a la par que otra de sus grandes creaciones, 'Zniewolony umysł' ('El pensamiento cautivo'), publicada poco antes, en 1953, el año de la muerte de Stalin, cuando el autor ya había desertado a Occidente, y en la que disecciona, con mirada implacable, pulso firme y conocimiento de causa (él mismo fue uno de ellos), a los intelectuales que contribuyeron a aquel segundo borrado de la memoria europea, a saber, el que se produjo tras la instauración del poder soviético en toda Europa oriental. Han pasado los años, pero el retrato que se hace hoy de países como Polonia, Lituania o Hungría adolece de un desconocimiento, un maniqueísmo y una miopía intelectual parejos a los que Miłosz denuncia en sus libros en relación con la Europa oriental de su tiempo. En esencia, se nos presentan como lugares donde el irredentismo nacionalista y el conservadurismo moral campan a sus anchas, impidiendo cualquier progreso social y en particular, una integración plena en el proyecto europeo. Nada parece florecer más allá del Oder que no sea el ultranacionalismo, la derecha más extrema y el catolicismo más ultramontano.

Hay una explicación obvia del mayor apego a los valores tradicionales y la renuencia a ceder parte de la soberanía nacional que predomina en esa «otra Europa». Décadas de sometimiento al poder soviético (ateo e imperialista) han dado como resultado pueblos creyentes y celosos de su independencia, máxime si quienes han defendido estas ideas han estado a la vanguardia de la resistencia frente al sistema comunista. El caso de la Iglesia Católica en Polonia resulta paradigmático. No es diferente del predicamento que sigue teniendo la izquierda en España, consecuencia de cuarenta años de dictadura franquista. Pero no puede ser esta la única explicación, porque el fenómeno no es exclusivo de Europa oriental. Puede que allí se manifieste de un modo más nítido por tales razones históricas, pero en toda Europa se siente un malestar creciente con el modelo social, económico y político propugnado desde Bruselas y apoyado en cada país por los partidos mayoritarios y las élites económicas. Este desencuentro creciente entre nuestras clases dirigentes y buena parte de la sociedad solo han tratado de canalizarlo, al menos de momento, partidos a los que es fácil tachar de extremistas y aislar de la vida institucional. Pero la descalificación y el ostracismo son malas maneras de responder a un sentimiento de rechazo que no solo se está generalizando, sino que es legítimo, y que exige una respuesta constructiva si de verdad queremos considerarnos una sociedad democrática. Porque no puede ser que la democracia solo sirva para sancionar las decisiones de nuestros dirigentes y silenciar a cualquiera que se aparte de sus planes e intereses. Estamos ante un problema que no se soluciona tildando de fascistas o agentes desestabilizadores a quienes lo plantean. No hay un 50% de fascistas en Polonia, aunque hayan elegido a Nawrocki presidente. Ni tampoco hay un 50% de agentes prorrusos en Rumanía por haber estado a punto de hacer lo mismo con Simion. Lo que hay es mucha gente insatisfecha con la actual Europa.

Ahora bien, nadie prefiere una Europa de estados enfrentados. Pero la alternativa no puede ser una Europa donde el capital lo pueda todo y las industrias locales deban ser sacrificadas para beneficiar a quienes importan productos de China o los fabrican en Indonesia. Nadie quiere tampoco una Europa saturada de vehículos o polucionada por pesticidas y plaguicidas. Pero eso no implica una Europa que gaste ingentes recursos en acoger a millones de turistas llegados a bordo de contaminantes aviones, o que permita, para lucrar a unos pocos, la entrada de productos agrícolas cultivados en países que no respetan la normativa medioambiental que exigimos a nuestros agricultores. Nadie desea una Europa cerrada a los intercambios culturales, pero eso no puede suponer una Europa en la que la inmigración no esté regulada. Nadie está defendiendo una Europa que solo mire hacia el pasado y que no busque construir sociedades más justas. Pero eso no puede entrañar la renuncia a nuestra herencia cultural y la adopción de un modelo social basado en el individualismo y el relativismo rampantes. Pero lo que sobre todo no desea nadie es una Europa en la que cualquier crítica al actual estatus quo se tache de antieuropeísmo. Hay que escuchar a quienes reclaman otra Europa, una que respete la idiosincrasia nacional, preserve (y promocione) lo mejor de la cultura y los valores occidentales, estimule la autonomía agrícola, energética e industrial del continente, y promueva la natalidad. Nos va el futuro en ello.