El próximo mes de noviembre se cumplirán 30 años de la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995 de 8 de noviembre), un marco normativo, que venía a sustituir a una legislación antigua, dispersa y poco garantista con ... los derechos de las personas trabajadoras.

Todo un extenso desarrollo legislativo que dotó a las administraciones y a los agentes sociales de instrumentos normativos que tenían como objetivo velar por una mejora de la seguridad y salud de la población trabajadora.

Posiblemente hayamos evolucionado en cuanto a sistemas de registros, seguro que las normas en cuanto a protocolos de seguridad y protección de la población trabajadora se cumplen, los sistemas de vigilancia de la salud han mejorado, las inspecciones y las denuncias llevan buen cauce, las sanciones son ejemplificantes, las administraciones cumplen con sus funciones, los empleadores están concienciados con la seguridad y la salud laboral, y los agentes sociales consideran las reivindicaciones en materia de salud laboral como prioritarias, pero a pesar de todo el lastre de la muerte en el tajo sigue estando presente.

En Andalucía se han registrado 79 accidentes de trabajo con el resultado de muerte en los primeros ocho meses del año 2025. Según los datos del Ministerio de Trabajo y de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, se ha producido un ligero descenso, de alrededor del 3,68%, pero los accidentes mortales mantienen una tendencia alcista, y podrían superar las 132 muertes producidas en 2024, la más alta en la última década.

Cada tres días muere una persona trabajadora en Andalucía, cada cinco minutos se produce un accidente de trabajo con el resultado de lesiones. Las medidas preventivas en materia de seguridad y salud laboral han contribuido a mejorar el entorno laboral haciéndolo más seguro y amable para las personas trabajadoras, pero aún queda un largo camino por recorrer hasta conseguir el ansiado riesgo cero.

La mayor parte de los accidentes de trabajo, en Andalucía, se producen durante la jornada de trabajo. Uno de cada cuatro de los accidentes mortales se produce en el trayecto al ir o al volver al trabajo. Llama la atención el claro aumento de la mortalidad en los accidentes ocurridos durante el desplazamiento durante la jornada laboral. Se confirma que las principales causas de mortalidad por accidente de trabajo son los infartos de miocardio y los accidentes vasculares cerebrales, seguidos de los accidentes de tráfico. El sector servicios se configura como el de más siniestralidad mortal, con casi un 40%, seguido de la construcción, y de la industria y la agricultura.

Es necesaria una actualización de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, debe ser adaptada a las nuevas formas de trabajo, a los nuevos riesgos inherentes al trabajo. Se demandan más recursos para la Inspección de Trabajo, más compromiso por parte de las administraciones públicas, más implicación de los empleadores en el cuidado de sus recursos humanos, más interés de los agentes sociales por anteponer la seguridad y salud laboral a otras reivindicaciones, y más implicación por parte de los trabajadores en lo que concierne a la formación, prevención y reivindicación en materia de seguridad y salud laboral.

Asistimos a unas transformaciones en las relaciones laborales (teletrabajo, falsos autónomos, digitalización, coworking, freelancing, inteligencia artificial), la digitalización, la globalización, y la aparición de profesiones desconocidas. Se abre un nuevo panorama en el que no sirven las obsoletas relaciones empleador persona empleada. Hay que añadir las trasformaciones a las que estamos asistiendo en el nuevo orden político y social, la perspectiva de género e incluso los retos medioambientales. Las olas de calor, los incendios forestales y las catástrofes naturales añaden un plus en el riesgo que pone en peligro las vidas de las personas trabajadoras de los servicios de emergencias.

Es urgente una coordinación real y efectiva entre los Servicios de Prevención y el resto de los estamentos implicados en la salud y la seguridad de la población trabajadora andaluza (Consejería de Empleo, Consejería de Salud, Servicio Andaluz de Salud, Inspección de Trabajo, entre otros).

El riesgo cero no existe, pero muchas de estas muertes en el tajo se podrían haber evitado.