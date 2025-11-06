Suscríbete a
ABC Premium

Tribuna abierta

Demasiadas muertes evitables en Andalucía

Es urgente una coordinación real y efectiva entre los Servicios de Prevención y el resto de los estamentos implicados en la salud y la seguridad de la población

Antonio Ares

El próximo mes de noviembre se cumplirán 30 años de la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995 de 8 de noviembre), un marco normativo, que venía a sustituir a una legislación antigua, dispersa y poco garantista con ... los derechos de las personas trabajadoras.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app