LOS escritores van por la vida de zahoríes, con una vara de avellano que tiembla diez o veinte años antes con los temas que al cabo del tiempo conmoverán la vida. Pienso esto porque estuve el otro día comiendo con Manolo Halcón y nada más ... sentarnos a la mesa me preguntó:

—Oye, ¿se me nota la nariz hinchada?

—No, ¿por qué se te han hinchado las narices?

—Es por las yemas. El huevo me sienta fatal, y lo sé. Pero me encantan como tú sabes las yemas de San Leandro. No me puedo comer una; sino que tienen que ser cinco o seis. Y anoche no me pude resistir, y luego me salen erupciones...

Las yemas de San Leandro. La liturgia monjil del torno, el avemaría-purísima, la caja de madera, la hora en la campanada, el silencio, la maceta de pilistras. Dulces, sevillanas yemas de San Leandro, con el tiempo detenido en un machadiano azul de convento que se ha vuelto huevo hilado, papelillos de cuna del Niño Jesús. Antes que las yemas de San Leandro estuvieran de moda, Manolo Halcón era su propagandista. Recuerdo una tarde en Madrid, en su piso de la Castellana, hace ya de esto casi sus veinte años. Uno estaba estudiando en la Escuela de Periodismo para joven promesa, y Halcón acababa de leer su discurso en la Academia sobre el prestigio del campo andaluz. Era Madrid, y Lebrija en el recuerdo. Y a la hora de tomar el café, con el ceremonial de casa antigua, de casa grande, Manolo Halcón hizo que trajeran en bandeja de plata y con guante blanco unas yemas de San Leandro. El prestigio del campo andaluz.

Pasó el tiempo, y nunca más volví a hablar con Halcón de aquellas yemas. Ahora, cuando veo que se han puesto de moda, que te las sirven de postre en los restaurantes de más tenedores, me acuerdo siempre de Manolo Halcón, fiel a su Sevilla, al campo al que le vuelve las espaldas la ciudad, aquellas yemas de San Leandro de nuestro gatopardiano maestro.

Manolo Halcón ha venido a Sevilla y se ha dado el atracón de yemas de San Leandro. No porque estén de moda en El Burladero o en ese sitio nuevo de Gines donde se come tan bien. Para mí que Halcón las puso de moda. Desde que las tomé aquella tarde en su casa, suelo regalarlas a los escritores que caen por Sevilla. Una vez le llevé al Hotel Fleming —Fleming tenía que ser— una caja de dos kilos a Paco Umbral:

—Oye, Antonio, están riquísimas...

—Pues me las descubrió Manolo Halcón...

—No, si el señorío...

Halcón ha venido, con su viscontiniana elegancia, él último gran liberal de Sevilla, entre académico francés y señor de Lebrija, y hemos hablado de las yemas de San Leandro. Manolo: que sigas muchos años dándote el atracón de yemas. Tú nos demuestras que Sevilla es todavía la elegancia, la tolerancia, la transigencia, la libertad. Te lo digo dentro de esta caja de yemas del recuadro de cada día. Y no te las mando porque no está España como para que a los pocos liberales que nos quedáis se os hinchen las narices.