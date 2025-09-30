Suscríbete a
Tribuna abierta

Somos un estado laico

Nada permite ignorar la notable presencia de población musulmana en bastantes zonas de nuestra sociedad, por lo que ignorarlo implicaría una discriminación obviamente inconstitucional

Andrés Ollero Tassara

Ha escrito en estas mismas páginas un admirado colega, Javier Martínez Torrón, que «los musulmanes, inmigrantes o no, son como cualquier otro ciudadano; con sus deberes y con sus derechos».

Entre esos derechos, nada menos que constitucionales, está el de practicar sus cultos religiosos -también ... en grupo, por qué no…- y al aire libre. No faltará algún desconocedor de nuestra Constitución que considere esto incompatible con un Estado laico. No es nada extraño en aquellos laicistas que suscriben un sagrado temor a que cualquier elemento de origen religioso pueda contaminar la pintoresca virginidad que atribuyen a un Estado notablemente promiscuo. Más sorprendente es que se hayan apuntado al bombardeo, en tierras murcianas. algunos gallardos concejales de Vox, celosos defensores de una presunta virginidad de las costumbres hispánicas.

