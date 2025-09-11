Los Tribunales, en su propia esencia, son o deben ser herramientas que, como parte del Estado de Derecho, sirvan para mejorar la convivencia a través de la resolución judicial y justa de conflictos. Por eso debemos estar especialmente pendientes de sus propias necesidades de mejora, ... si no queremos precarizarlos y dejar los conflictos sueltos o a expensas de soluciones privadas, o limitadas a acuerdos que no siempre son igualitarios.

Hacer justicia es algo extremadamente difícil y necesario para nuestra convivencia, para garantizar los derechos, para erradicar los abusos de poder, para respetarnos y cuidarnos mutuamente como miembros de la sociedad. Para la paz y la democracia. Y no es bueno confundirse, no es lo mismo la aplicación formal de la ley que hacer justicia, que garantizar los derechos de todas las partes en un caso concreto y dignificar a quian acude victimizada o vulnerable al sistema judicial. Llegar a la justicia material es y no puede dejar de serlo un reto diario en los Tribunales, en los que hay que mantener la tensión entre garantizar la seguridad jurídica (a través de la aplicación de la ley) y a la vez descender al caso concreto, profundizar y proteger los derechos de todas las partes. Más aún si han sido quebrados o están en riesgo. Una justicia que prime la aplicación rígida y formal de la ley, sin tener en cuenta las circunstancias del caso y sin flexibilizar los requisitos legales para otorgar la protección, es una justicia injusta. Una justicia que se salte automáticamente, sin fundamento ni explicación, las normas procesales o los requisitos para proteger los derechos vulnerados o en riesgo, también es injusta porque dejaría a las demás partes con una gran inseguridad jurídica.

La justicia necesita profundidad, tiempo, recursos, echar las raíces en los principios del derecho, en la filosofía del derecho, en los valores que defiende nuestra Constitución y también en las circunstancias de las personas involucradas en los procesos en el contexto real, y no la aplicación automática de artículos legales, o del fragmento que nos interesa obviando la valoración del resto. Cuando se parte de que sobra escuchar a las partes, a los y las testigos, a peritos, o solamente se escuchan a los públicos, o solamente se les permite hablar hasta que dicen lo que se quiere oír para aplicar a continuación un automatismo legal, termina sobrando la justicia para ese juez o jueza. Cuando un abogado o abogada promueve o simplemente acepta que su cliente presione a la otra parte para que renuncie a sus derechos o al debate judicial sobre sus derechos, está sirviendo a la injusticia. Cuando se deja de lado una información relevante para concretar en qué consiste lo que es más beneficioso para una menor, y se aplica un automatismo, actuamos como si sobrara la justicia y quisiéramos mantenernos en la superficialidad. Cuando entre unas y otros dejamos de lado la aplicación humanizadora del derecho, que a través de nuestros principios legales y constitucionales flexibiliza la exigencia de los requisitos legales a la hora de reconocer derechos, es que nos está sobrando la justicia, porque nos molesta.

Y la justicia no debería sobrar nunca. La Justicia, con mayúsculas, es imprescindible para el estado de derecho, para la democracia y para la convivencia.