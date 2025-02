SI quien tiene que decidir el futuro de España es un vidente, acabáramos. La ministra María Jesús Montero, candidata socialista por Sevilla, ha forzado demasiado la simpatía que impostan todos los políticos durante las campañas y se le ha pasado la rosca. Conceder una entrevista ... a Lebrija TV para que le lean la mano es un exceso inexplicable para una política con tantísima experiencia. El uso de la quiromancia para augurar el resultado electoral es de las cosas más surrealistas que se han visto jamás. Nos han mostrado a candidatos ordeñando vacas, montando en bicicleta —no como la ministra Ribera llegando a la cumbre del cambio climático en Valladolid... con los coches oficiales guiándola y sacándole fotos—, cogiendo niños, tomando cervezas con la gente como si pareciese una cosa natural, corriendo por el parque, haciendo la compra y jugando con sus perros. Pero mostrando la palma de su mano a un vidente para que le acierte el futuro...

El porvenir de María Jesús Montero no necesita hechiceros. Será diputada en el Congreso y actuará en función del papel que le toque asumir. Si a Sánchez le dan los números para reeditar el Frankenstein, volverá a olvidarse de la financiación autonómica que tanto castiga a Andalucía, su tierra, y del presupuesto para las grandes infraestructuras pendientes. Si tiene que dedicarse a la oposición, le dirá a Feijóo de todo menos bonito para que de una vez por todas solucione el problema de financiación andaluz y dote de dinero los proyectos del Sur. Esto no lo dice el pitoniso lebrijano. No hace falta. Lo dice la hemeroteca. Montero es habilidosa en los movimientos internos, simpática en la distancia corta, inteligente en los discursos. Ha sido atacada injustamente por su acento y su naturalidad por quienes creen que la superioridad intelectual se mide con la pronunciación de las eses. Pero no es fiable. El problema de la candidata socialista por Sevilla no es su dialecto, sino su palabra.

Cuando era consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía acosó a Mariano Rajoy denunciando que Andalucía era la tercera comunidad peor financiada, sólo por detrás de Valencia y Murcia. Entonces reivindicaba una dotación extra del Estado de 16.000 millones de euros. Pero ya como ministra de Hacienda se olvidó del asunto. En la primera propuesta de reforma de la financiación autonómica que envió a las regiones desaparece como por arte de birlibirloque la cantidad que ella misma había exigido años antes. «No se puede pedir una financiación en cada territorio», dice ahora.

Lo mismo le ha ocurrido con la gestión de la sanidad. Ella fue consejera andaluza del ramo en los tiempos de Manuel Chaves y aprobó dos decretos que desviaban a los pacientes del Servicio Andaluz de Salud para operaciones, especialistas o pruebas diagnósticas a centros privados concertados si los hospitales públicos no podían asumirlos. En cambio, hace apenas unos meses, la ahora ministra exigió a Juanma Moreno que retire la orden que permitirá desviar pacientes de Atención Primaria a centros privados, como exactamente había hecho ella antes.

Por lo tanto, adivinar su futuro es muy sencillo. Tendrá un discurso en el gobierno y el contrario en la oposición. No sé si el augur de Lebrija TV pudo ver esto en las líneas de su mano, pero en los archivos se puede vaticinar qué será de su vida con nitidez. Tal vez por eso Montero se enfrenta a una encrucijada durísima para ella. Hay algunas encuestas, no hechas por quiromantes como Tezanos, sino por profesionales muy solventes que aplican la ciencia y descartan la videncia, que hablan de la posibilidad de que por primera vez en la historia el PP gane unas elecciones generales en la provincia de Sevilla. La de Felipe y Alfonso. La gran cuna socialista de España. Es curioso que siendo médico prefiera curanderos. Como quiera que ella es la candidata, a ver qué le dice el arúspice lebrijano el día 24 de julio. Sinceramente, creo que María Jesús Montero debe actuar en serio porque se juega mucho. Queda una semana para que vayamos al colegio electoral y estaría bien que nos hablase de qué planes tiene para su circunscripción: el metro, la SE-40, los barrios más pobres de España... Si quiere ganar y no pasar a la historia como la primera derrotada, lo mejor será que nos arregle el futuro y no que nos lo lea en la palma de la mano.