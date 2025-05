El Cachorro en la cuesta del Coliseo con 'Amarguras' será ya para siempre uno de los grandes hitos de las cofradías de Sevilla. Como la Macarena en la Cartuja por Madre María de la Purísima. Como el Gran Poder en Los Pajaritos. Esa estampa sublime ... del Cristo enclavado en la eternidad de Roma perdurará en los siglos con la misma fuerza que su agonía. La conjunción de bellezas extremas provoca tal impacto en las retinas que aún hará falta mucho tiempo para que el corazón pueda ponderar en su justa medida tanta trascendencia. El Cachorro ante el Arco de Constantino es la constatación del triunfo de la inmortalidad. Pasar por delante de la Roma clásica, la de los primeros cristianos, la de Pilato, y asombrar a los turistas que se asomaban a las gradas del Coliseo como si estuvieran en un balcón de la calle Castilla es la culminación de una verdad divina: El Cachorro vincit. Pero en la gran procesión romana del Jubileo hay otras verdades terrenales que conviene analizar.

La organización de este acontecimiento giraba en torno a la Esperanza de Málaga. El Cristo de Triana fue siempre un invitado de excepción. ¿Por qué? ¿Habrían logrado los promotores este evento sin Sevilla? Las gestiones malagueñas han sido impecables, salvo en la nula difusión en el destino, que ha provocado el desdén del público local y del propio Vaticano. Desde la distancia pudo parecer que Roma era sólo un escenario prestado, pero quien estuvo allí sabe bien que no es verdad. Para los presentes fue un sueño. Para los ausentes, pura envidia. Sevilla misma. Sin embargo, en la ciudad de los grandes templos, donde cada esquina esconde una iglesia apabullante, el Cachorro nunca tendría que haber salido de una carpa. No es ese nuestro estilo. Pero el trono de la Esperanza no cabe por ninguna puerta romana. Y Sevilla tuvo que adaptarse. A los sevillanos se nos acusa de ombliguistas, tenemos que cargar siempre con el sambenito de que nos creemos el centro del mundo. Falso. La verdad es que somos capaces hasta de cambiar nuestra idiosincrasia por dar su sitio a los demás. Y esa ha sido otra victoria romana del Cachorro. La humildad. Que es el fundamento de nuestra Semana Santa. Una talla de esa dimensión artística y devocional no necesita protagonismo. Ver a ese Cristo venir de frente provoca por naturaleza un éxtasis espiritual. Por tanto, no requiere una posición concreta en el cortejo ni un papel principal. Como dice el viejo aforismo, los buenos no dejan pasar, sólo dejan pasar los genios. Porque los genios no compiten, no se comparan, no temen nada.

La Esperanza de Málaga es un prodigio. Necesita espacios amplios para mostrar su esplendor. Era más fácil la adaptación para el Cachorro, que basa su grandeza en conceptos distintos. Y tal vez esto haya servido para romper ciertos tópicos de absurda rivalidad y para que Roma haya unido dos formas distintas de rezar en la calle. Málaga tuvo la inquietud de invitar a Sevilla al Jubileo y Sevilla la modestia de salir de una carpa. Quede esto muy claro.