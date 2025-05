El concurso que ha hecho TVE para determinar el origen de Cristóbal Colón —vamos a abrir el sobre de Portugal, oooh, lo siento, no era portugués— da una idea de la insoportable falta de rigor que tiene la investigación. No hace falta ser forense, ni ... siquiera haber ido al colegio, para entender que a través de una prueba de ADN no se puede saber si una persona era judía. ¿Se puede acaso ser cristiano o budista genéticamente? Las creencias no forman parte de nuestra biología, obviamente, pero en el 'talent show' colombino nos la han intentado colar sin anestesia. Un forense puede determinar si unos determinados restos humanos pertenecen a una raza concreta y a una época, pero no nos puede decir, salvo en las películas de ciencia ficción, a qué iglesia iba o de qué equipo era. Por eso los americanistas y los propios forenses están alucinando con las conclusiones que ofrece la investigación del doctor Lorente, en las que cualquier lego en la materia aprecia enormes agujeros negros. Basta con aplicar la lógica. Por ejemplo, el documental asegura que no se puede acreditar a través del ADN la relación biológica del descubridor con Cristóbal Colón de Carvajal, duque de Veragua, descendiente directo acreditado por línea genealógica. La Historia sí puede certificarlo con pruebas documentales, pero la ciencia forense no porque, según explica el propio Lorente, sólo se puede estudiar el cromosoma Y —masculino— y en el linaje directo de Colón sólo hay mujeres a partir de la cuarta generación. Sin embargo, el mismo estudio que afirma esto descarta posteriormente la procedencia genovesa usando la tesis exactamente opuesta. Los investigadores han tomado ADN en la saliva de una muestra de genoveses que se apellidan Colombo y los análisis dicen que no hay conexión genética con el almirante. ¿Pues no habíamos quedado que cinco siglos después es imposible averiguar esa relación porque sólo hubo mujeres a partir del siglo XVII? Para deducir esto no hace falta haber ido a Harvard, pero en el concurso televisivo nos lo cascan con toda tranquilidad.

Es tan poco serio el estudio —insisten los verdaderos especialistas— que puede que no valga ni la conclusión de que los restos que están en la Catedral son los auténticos. Hay que ponerlo en duda todo al menos hasta que la Universidad de Granada enseñe papeles, nos explique el método de investigación y nos aporte los resultados detallados. Pero el caso es muy paradigmático en esta era de la posverdad. Es conocido el vicio histórico de los iluminados por cambiar la historia fabricando «nuevos hallazgos científicos». Ahora se usa la tecnología. El ejemplo del VAR es muy claro. Con las cámaras se da carácter empírico a la decisión final del árbitro. Sin embargo, todos vemos cómo en función del resultado que se quiere obtener es posible rastrear el vídeo hasta que aparezca el contacto que se necesita para pitar penalti. Para el fútbol se hace así y para el origen de Colón con un estudio forense que diga 'científicamente' que era judío. Y aficionado al ajedrez. Y culé. ¿No te fastidia?

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión