La explicación que ha ofrecido la 'fontanera' Iglesias a sus compañeros en el grupo de Whatsapp del partido sobre las afiliaciones masivas para las primarias del PSOE de 2021 son el catón del sanchismo en Andalucía. El audio es un compendio de confesiones muy elocuentes ... sobre la maquinaria de Ferraz para laminar rivales internos y promover alternativas lacayas. María Iglesias aclara con soltura coloquial que ella no estaba en ninguna operación para apoyar a Juan Espadas, sino a quien dijera Pedro Sánchez, que no es lo mismo. Reconoce que hizo 32 afiliaciones de Coria del Río en una sola entrega desde su correo electrónico unos meses antes de las primarias porque, según su locuaz testimonio, en esta agrupación no estaban inscribiendo a nadie y Ferraz le pidió que mandase las fichas directamente allí. Es decir, desde Madrid se organizaron los censos antes incluso de que Espadas fuese elegido por el secretario general como su apuesta para Andalucía. Se trataba de engrasar el partido para acabar con Susana Díaz, que había sido la rival de Sánchez en las primarias nacionales. Y María Iglesias fue una de las encargadas de hacer ese trabajito. Lo confirma ella misma con descarnada frialdad: «Hubiera apoyado a Periquito el de los palotes antes que a Susana Díaz». Es decir, antes de que el partido sacase a Juan Espadas de la Alcaldía de Sevilla, donde gobernaba plácidamente como el socialista con mayor poder municipal de España, los sanchistas estaban armándose para ir al combate en favor de quien dijera el gran jefe. Daba igual quién. El vasallaje a Sánchez era total. Y el objetivo sólo uno: hundir a Susana. No importaban los preceptos ideológicos que se iban a impulsar en este nuevo tiempo, ni la reconstrucción intelectual del partido en un territorio en el que fue hegemónico durante casi cuatro décadas. El único fin era cargarse a la rival de Sánchez y controlar la federación andaluza, históricamente autónoma y fundamental para las victorias socialistas en las generales, desde el despacho del omnipotente 'Número Uno'.

El audio de Iglesias, en definitiva, explica por qué el PSOE andaluz no ha levantado cabeza en todos estos años y revela un error de Sánchez que en un partido normal le habría acarreado consecuencias. La ira contra Díaz le llevó a perder la mayor ciudad gobernada por los socialistas entonces. Su operación fue un desastre. Pero, como ha ocurrido con el caso Cerdán, él sólo ha depurado las responsabilidades de los que tiene por debajo. Como si sus decisiones las hubiese tomado el espíritu santo. Él puso ahí a sus dos secretarios de organización a cuyos equipos ha limpiado con lejía. Y él puso también a Juan Espadas como a un Periquito el de los palotes cualquiera, un mero títere. Alfonso Guerra llegó a decir que si el PSOE presentaba en Andalucía a una cabra, ganaría la cabra. Sánchez ha acabado también con eso. Su Periquito ha perdido. En esta historia sólo han ganado los rudimentarios fontaneros que mandan audios de este tipo al gallinero. Desde el despacho con aire acondicionado de la Ejecutiva.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión