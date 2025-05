Al lado de la Rosi tenía Manuel un pequeño taller donde le cambiaba el aceite al coche de Rogelio, al de Quini o al de López, que pagaba las averías con latas de anchoas. Aquella calle Tajo era un confesionario del beticismo en el que ... lo mismo te encontrabas al mecánico atendiendo a los parroquianos del bar Uruguay que al tabernero levantando un coche aparcado en su acera dándole patadas al gato. Manuel era hijo de Antonio Tenorio, jugador del Betis prehistórico y luego empleado de mantenimiento y utillería. El mecánico era, por tanto, hermano de Alberto. Nació con él en el antiguo campo del Patronato y se crió en el Gol Sur del Villamarín. Conoció las amarguras verdiblancas en todas sus variantes, los campos de albero, los descensos, las carestías. Porque creció viendo cómo su madre remendaba los tomates de las medias de los jugadores en aquellos años en los que el Betis era mucho más una esperanza que una realidad. Y para no irse demasiado lejos de la yerba en la que jugó de niño, abrió un taller en la calle Tajo que ha sido algo más que el sitio de las reparaciones en Heliópolis: allí arregló Tenorio muchas averías del equipo de su vida. Y sobre todo arregló el Citroën GS con el que llevó a su padre por primera vez al Bernabéu con el cebo de que lo llevaba a la jura de bandera de uno de sus hijos. De allí salieron vivos muchos coches que iban para el desguace. Tenorio fue bético hasta para eso, para encontrar siempre una forma de volver a dar vida a lo que todos habían dado por muerto.

El taller ha echado la persiana. Manolo no ha llegado a tiempo de ver la primera final de su Betis en Europa. O no ha querido. Porque es posible que después de tantas fatigas haya decidido subir ahí arriba a ver el partido con su viejo desde la bandera del marcador del Gol Sur eterno. Ha tenido la humildad de parar su corazón a las puertas de la gloria para no perder nunca su espíritu de sacrificio. Tenorio ha muerto con las manos llenas de grasa. Hay huellas que no se pueden borrar ni con jabón y serrín. Debajo de sus uñas ha quedado el legado de una generación que lo dio todo por los demás en Heliópolis, ganándole horas de trabajo al día con bocadillos de la Rosi y encargándose de dejar a sus hijos y a sus nietos la herencia verdiblanca como único patrimonio de valor, como escuela de vida. No hay gloria sin esfuerzo. No hay esfuerzo sin humildad.

Manolo Tenorio fue un ciclista de postín, aficionado a los repechos, a llegar arriba metiendo riñones. Con dificultad. Su paraíso era el Puerto de las Palomas, la cara más dura del Boyar. Un infierno en el que casi todas las bicicletas se dan la vuelta. La suya no. En sus últimas horas escribió de madrugada en la tabla de cortar la chacina esta frase: «Doy gracias a Dios y pido perdón a los que sufren por mí». Que este haya sido su último sacrificio para que el Betis suba por fin al Puerto de las Palomas, más alto que nunca, y clave en el taller de la calle Tajo, confesionario de amarguras verdiblancas, la tabla de Tenorio en memoria de los que han muerto sufriendo y luchando por lo que no han podido ver.