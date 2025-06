Cuando Alfonso Mir fue pillado saltándose la lista de 30 años de espera para conseguir una caseta en la Feria de Sevilla, prometió devolverla, pero todos sabíamos que eso jamás ocurriría. Eran los años duros de Mercasevilla. Mir estaba al frente de la lonja intentando ... capear el temporal de la grabación de mordidas que dio origen al caso ERE. «La Junta colabora con quien colabora» fue el lema de aquella cinta que terminaría cambiando la historia de la política en Andalucía. Y en pleno vendaval de corrupción, saltó la noticia de la caseta 'Los Mimogas', una historia que conviene refrescar. Mir aprovechó un error de Fiestas Mayores cuando él era teniente de alcalde del Ayuntamiento para cambiar la titularidad, que desde 1989 había correspondido al Servicio de Mantenimiento de Edificios Municipales. Tras varias vicisitudes administrativas, el concejal logró que la caseta pasase de estar en la lista de instituciones a la del grupo denominado 'familiar compartida'. Él quedó como único titular y desde entonces consta así en los registros municipales. El ardid que desde el punto de vista técnico se ejecutó con maestría burocrática, no soslaya las deficiencias éticas de la maniobra. Sin embargo, 'Los Mimogas' aún guardaban varios capítulos más. Nunca tuvo lista de socios, pero pronto conocimos que por allí solían pasar los directivos de Mercasevilla que habían pedido comisiones y los dueños de Fitonovo, una empresa a la que la UCO pilló después, en otra de las ramas del caso Mercasevilla, pagando mordidas a políticos a cambio de adjudicaciones públicas. Y ahora, años después, hemos conocido dos cosas más: que Alfonso Mir nunca devolvió la caseta y que otro de sus habituales usuarios era Santos Cerdán. Le invitaba el vicepresidente del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis (Teliz según la UCO), que no es socio pero paga una cantidad todos los años para «ayudar», según ha confesado a este periódico su propio entorno. Suponemos que pagará con recibo. Porque su compañera María Jesús Montero se ha puesto este año muy seria con las tributaciones de la Feria y seguro que aunque sea de oídas conoce la caseta de marras.

Evidentemente, ninguna de las personas bajo sospecha que han frecuentado 'Los Mimogas' vinculan a sus titulares con sus sórdidas actividades, pero qué puñetera es a veces la casualidad. Hasta tres señalados por mordidas con gobiernos socialistas de distintas épocas han bailado sevillanas bajo esas lonas de origen tan polémico. Tiene lógica que Celis invitase al secretario de organización de su partido, que además tiene un fuerte nexo con Sevilla porque su mujer es de Los Corrales, pero extraña que habiendo tratado con él en un ambiente tan festivo no se haya coscado de ningún comportamiento raro. Lo normal es que si Cerdán viene a la Feria, el PSOE de Sevilla le atienda. Y como el partido ya no tiene caseta porque se olvidó de presentar los papeles a tiempo, no queda otra que llevarlo a la de Mir. Pero visto lo visto, cómo tiene que ser una noche en 'Los Mimogas', zona libre de la grabadora de Koldo.