Al asomarse al balcón de la Maestranza esta última Feria de Abril para ver una de farolillos, José Luis Garci oteó la plaza, el albero como un lienzo aún por pintar, los lunares, los sombreros, el sol intentando atravesar la Giralda de fondo, y exclamó: « ... Sólo hay dos clases, 'first class' y 'no class'». ¿Quién podría sospechar allá por la primavera que el clasismo en España iba a terminar siendo de izquierdas? Urkullu se autoproclama 'first class' mientras el tren sigue sin llegar a Extremadura. Y el sanchismo le presta sus tribunas para que divulgue su idea fragmentadora. El internacionalismo de base echándole de comer al nacionalismo. Lo de Yolanda con el forajido es sólo la caricatura de este delirio ideológico. Ningún español es tan ingenuo como para tragarse esa rueda de molino. El Gobierno maquilla la molicie del fugado para que el carameleo con Yolanda parezca sólo una grata pereza. Cosquillas. La de gambas que se tiene que comer la vicepresidenta para poder llevar lentejas a su casa. Pero Puigdemont sigue interpretando su vodevil desde tierras extrañas: amnistía o rendición. Ese atajo del PSOE hacia el poder da a un barranco.

El croquis de Urkullu es una ofensa a la mayoría de los españoles, pero el ministro de la Presidencia lo avala. El mundo al revés. La izquierda apoya la muerte del principio de solidaridad y la fecundidad del independentismo. Deja al evadido exigir con una sonrisa un «acuerdo histórico» para homologar la «unilateralidad». Decía Rubalcaba que no se puede chapotear con los separatistas. Hoy sería un facha. Para nosotros los de segunda, en mi caso un andaluz que vive «en la miseria mental» –Pujol–, este plan multinivel es aldeano. La idea de estos radicales es tribal, antediluviana y antiprogresista. Pero a ver cómo les explicamos esto desde una tierra en la que padecemos «un pequeño estremecimiento» en la cadena de ADN, según el listísimo Torra. Ya dijo Arzalluz que «la cuestión de la sangre con el RH negativo confirma que los vascos tienen raíces propias». Y ahora esto es lo progre. La supremacía por razones territoriales de unos individuos sobre otros es actualmente un concepto socialdemócrata. Recuérdese aquello de Arzalluz para aclararlo del todo: «Yo no soy racista. Yo prefiero a un negro, negro, que hable euskera que a un blanco que lo ignore». Nosotros los de segunda llevamos décadas viendo cumplirse las profecías de los retrógrados secesionistas. Torra escribió que en el norte «la gente es limpia, noble, libre y culta». Un día de estos, cuando consigan salir de su caverna, descubrirán que los andaluces no somos nacionalistas porque no necesitamos decir que somos limpios. Por eso lo que va a conseguir Sánchez es apuntillar al socialismo andaluz, otrora su marmita mágica. Felipe González, otro de segunda, contestó ayer a Alsina con percusión monosilábica cuando le preguntó si el 23J fue más difícil para él votar al PSOE: «Ssssssí». El sanchismo apuesta por la refinación de los catalanes frente a la España de feria. Los pobres, qué desilusión se van a llevar con su supremacismo de pandereta cuando conozcan la verdadera 'first class'.

