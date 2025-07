El acoso machista a las mujeres es una ignominia que hay que erradicar sin contemplaciones, pero no debe hacerse a costa de los principios básicos del estado de Derecho. En las democracias avanzadas no pueden tener valor las denuncias anónimas, las cacerías sin pruebas o ... las destrucciones civiles basadas en rumores. La presunción de inocencia es la primera piedra del templo de las libertades y sobre ella debe construirse el resto del progreso. Hace unos meses ocurrió con el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, del PP. Ahora ha vuelto a pasar con Francisco Salazar, alto cargo del PSOE en La Moncloa. Sobra decir que si alguno de ellos ha tenido comportamientos inadecuados con las mujeres debe imperar la ley. Es más, su responsabilidad pública les obliga a dar ejemplo y, por lo tanto, deben ser expuestos al escrutinio social. Pero de ninguna manera algo así puede hacerse prescindiendo de las más elementales garantías, no ya penales, sino civiles. El honor y la propia imagen también tienen que ser protegidos por las sociedades desarrolladas para evitar que las herramientas que el sistema pone al servicio de las causas nobles, como sin duda es la lucha contra el machismo y el abuso contra las mujeres, acaben siendo usadas como una nueva forma de ley del Talión. Es necesario afinar bien esa colisión jurídica para que la justicia se imponga.

El caso Salazar supone la destrucción social de un hombre a partir de unas reglas del juego muy nebulosas. Que nadie se confunda: no estoy defendiendo su inocencia, estoy oponiéndome a su presunción de culpabilidad. Sin pruebas no puede haber condena penal. Pero sin indicios mínimos tampoco puede haber pena social. Esto se entiende con facilidad en el caso de Ábalos y Cerdán. Ambos tienen todo el derecho a defenderse en los tribunales y ya veremos si son o no culpables de los delitos que en este momento se les imputan, pero las grabaciones que ha aportado la UCO son indicios más que sólidos para que sean reprobados socialmente y, por supuesto, removidos al ostracismo político. Sin embargo, en el caso de Francisco Salazar lo único que sabemos hasta el momento es que hay una denuncia de mujeres sin identificar acerca de sus posibles «comportamientos indebidos». Y el propio partido lo ha invitado a tomar la puerta sin practicar unas mínimas diligencias. Es decir, una denuncia sin firmar sobre hechos no concretados es suficiente para acabar con la carrera política de una persona. Por contra, el líder del partido que ha tomado la decisión puede seguir en su cargo pese a haber puesto dos secretarios de organización que han sido grabados en un presunto reparto de mordidas. La sensación de que se ha impuesto la idea de que el fin justifica los medios es muy inquietante porque esas reglas son antidemocráticas. No sé si Salazar ha acosado alguna vez a mujeres, pero sí sé que estoy en contra de los buzones anónimos y a favor de preservar sus derechos. Haya hecho lo que haya hecho y sea del partido que sea.

