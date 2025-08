El andaluz ha convertido la tiesura en clase media. Dicen los Compadres que aquí veraneamos en la casa de la playa de la suegra. Los hoteles de la costa se han venido arriba con la avalancha de guiris —qué bien está funcionando la campaña del ... Andalusian Crush— y este año es más barato irse una semana a Nueva York que a Chipiona. Ya me han contado varios amigos que este mes de julio la Séptima Avenida parecía la calle Sierpes. Es más asequible Punta Cana con pulserita que Fuengirola con espeto. Pido una ovación, por cierto, para quien esté promoviendo la campaña de la declaración de la barca sardinera como Patrimonio Inmaterial de la Unesco, aunque tengo que decir que lo de inmaterial no lo pillo, salvo que en la tiesura que nos invade, para abaratar costes, el espeto sea imaginario. Lo que decía es que hasta los Airbnb de la costa andaluza cuestan más que un hotelazo en Albania. Nuestro litoral sólo está al alcance de los sueldos nórdicos. Por eso este verano estamos haciendo intercambio. Zahara y la Antilla para los suecos, Estocolmo para nosotros. Aunque la moda este año es el crucero. Qué maravilla. Te metes en el barco, te paseas por el Mediterráneo en régimen de todo incluido, tienes a los niños asalvajados pero recogidos, ves Nápoles en una hora —o en una semana hasta que venga el siguiente barco—, estás contemplando todo el tiempo el mar aunque sólo puedes bañarte en una piscina, bebes ron de botella rellenable en la brisa de la borda, vas al gimnasio por la mañana o al pilates comunitario del solarium por la tarde y comes del bufé lo que te apetezca, sin reloj, a demanda, hasta que al tercer día la salchicha buenísima del primer día empiece a saber a coliflor. El crucero tiene además buena prensa. Un pisito alquilado en la Barrosa diez días tiene menos caché que un camarote por el Jónico, aunque salga por la mitad. Porque el veraneo sólo trae descanso si se puede contar en el trabajo el 1 de septiembre. Este año nos hemos liado la manta a la cabeza y nos hemos ido a Malta. Qué preciosidad.

Un amigo que iba todos los años una quincena al Palmar ha hecho como el tío del chiste que corría detrás del autobús para ahorrarse 1,50: ¿por qué no corres mejor detrás de un taxi y te ahorras diez euros? Cuando fue a preguntar en navidad al de la inmobiliaria para hacer la reserva, le dijo que este verano tenía que subir el precio. Dos semanas, cinco mil euros. Así que hizo las cuentas: con cinco mil del alquiler más dos mil de gastos, qué menos que ir un par de días a Casa Francisco a probar el besugo de la pinta y el carabinero, ¿a qué sitio del mundo de los que siempre he soñado podría ir? Está ahora mismo en México con su mujer ahorrando mil euros. En serio, el veraneo es una trampa. Literalmente. Está demostrado que en otoño suben las contrataciones de personal en 'Agrupa tu roncha' porque la bola del revolving ya no cabe por la puerta. Con lo fresquito que se está debajo del Fujitsu en el salón, litrona vestida de novia y rompeolas del Youtube en el SmartTV. Sin que se te caiga la cartera al agua.

