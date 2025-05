La Feria es, vista desde fuera, el gran carrusel de los topicazos sevillanos. Por eso no se cabe en el aeropuerto estos días y los AVE vienen con trajes de gitana como el de la muñeca de Cruzcampo. A echar unos vinitos. En el real ... se aprecia con nitidez qué señoras van vestidas de flamenca y qué señoras van disfrazadas. Porque para muchos forasteros venir a la Feria es como ir a Disneyland. El sambenito de la juerga perpetua no nos lo quita nadie por más que expliquemos que las fiestas sevillanas se celebran en días laborables y que aquí todo dios va a trabajar aunque se haya acostado al alba. A ver si pueden decir lo mismo en otras ciudades con fama de industriosas. Por eso es tan indignante que nosotros mismos demos pábulo a esa fama de festeros. Es desalentador que sólo se hayan convocado en Sevilla dos consultas a los ciudadanos y las dos sean sobre la Feria. Como si no hubiese cosas que consultar aquí. Ahí va una lista apresurada: ¿túnel o puente en la SE-40? ¿Primero el tramo sur o el tramo norte de la línea 3 del metro? ¿Qué línea hacemos antes, la 3 o la 2? ¿Tren o autobús entre Santa Justa y el aeropuerto? ¿Reforma de los estadios de los clubes de fútbol o apuesta por la Cartuja? ¿Tranvía a Nervión o mejores Cercanías? ¿Ampliación del Museo de Bellas Artes o traslado? ¿Más pisos turísticos en el centro o paramos ya? ¿Cerramos la Plaza de España y cobramos a los turistas o la dejamos como está? ¿Tasa turística sí o no? Prometo que puedo llegar hasta abajo. Pero aquí lo que importa es otra cosa. Que no nos falte de na en el real y que nos falte de to en la ciudad.

Ya que estamos puestos a engordar el topicazo, hagámoslo bien. Preguntemos el resto de cuestiones que afectan a la fisonomía ferial para que no perdamos la esencia. No basta con consultar si preferimos el atracón de sábado a sábado, con media Sevilla en la playa a partir del jueves, o la medida histórica de lunes a domingo. Yo haría más preguntas en aras de la salvaguarda de nuestro más inveterado costumbrismo. Ahí va otra lista: ¿se le devuelve la caseta al PSOE o no? ¿Se permite la entrada con traje de gitana alquilado? ¿Chaqueta o guayabera? ¿Orquesta musical o grupo de sevillanas? ¿Bulerías de señoras que van a clase en invierno o bulerías de verdad? ¿Jamón de cebo o cigalas de piscifactoría? Y ahora vamos a las más serias. ¿Moet Chandon o Tío Pepe Tres Palmas? ¿Rebujito de grifo o de doble vuelco in situ? ¿Guiso del día o montadito de lomo? ¿Pasamos a los cubatas o seguimos del mismo palo? ¿Grabamos al que va con la papa gorda o respetamos su intimidad? Yo creo que todas estas cosas hay que resolverlas antes de que la Feria se nos vaya de las manos y deje de parecerse a sí misma. No vaya a ser que los foráneos se encuentren con una fiesta que ellos mismos podrían reproducir en sus ciudades. Y, por supuesto, el referéndum hay que terminarlo con una cuestión absolutamente trascendental para el devenir de nuestras Fiestas de Primavera: «¿Almendritas o la tradicional papa frita?

