El presidente del Consejo sabe de lo que habla mejor que nadie. Paco Vélez está pidiendo una reunión estos días, antes de que las cosas se enfríen demasiado, para analizar y corregir los errores de esta Semana Santa. Es obvio que el vallado ha sido ... esperpéntico en algunas zonas porque el exceso de celo de la Delegación del Gobierno ha convertido la palabra aforamiento en un eufemismo de vaciado. La soledad de San Isidoro en su entrada es una de las estampas más hirientes que recordamos. Y de los agentes de la UIP de Canarias destinados a Sevilla para ampliar el dispositivo no vamos a decir nada. Ni saben de qué va esto, ni entienden que no pueden tratar a un ciudadano que intenta pasar a ver un paso igual que a un piquete con pasamontañas y palo de béisbol. Lo que hemos visto ha sido desolador.

Tampoco está justificada la manga ancha del Ayuntamiento con las puñeteras sillitas, gracias a las cuales podemos hacer dos afirmaciones incontrovertibles: han cambiado los hábitos de los cofrades, que en lugar de ir a buscar los pasos se tienen que conformar con elegir dos y aguantar el cortejo entero porque es imposible moverse; y han puesto en evidencia la ignorancia y la mala educación de sus usuarios, que bloquean la movilidad de forma dictatorial mientras le tienden a los penitentes descalzos una alfombra de cáscaras de pipas. ¿De qué sirve hacer una normativa que prohíbe estas sillitas si luego la Policía Local no sanciona a nadie?

También debe el Consejo darle un repaso al nivel de los silleros de la carrera oficial, en su mayoría escasamente capacitados para atender a los abonados con la paciencia necesaria. Y probablemente Paco Vélez debe promover también un debate entre los hermanos mayores para plantear soluciones a la inflación de nazarenos, que provoca situaciones indignas de apelotonamiento bajo el antifaz y esperas insufribles para el público. Yo me posiciono radicalmente en contra de los 'números clausus' porque no se le pueden poner puertas al campo. La piedad popular es una extraordinaria herramienta de evangelización, como ha certificado el pasado congreso internacional de diciembre, y no admite restricciones. Pero sí se debería exigir al menos un mínimo compromiso para evitar a los capiroteros. Me explico. ¿Se puede poner como condición indispensable para salir de nazareno haber asistido al menos a uno de los cultos de la hermandad? Seguramente llevar ese control será muy complicado, pero es que estamos en un momento en el que hay que complicarse. No basta sólo con imponer un tiempo mínimo como hermano de la cofradía para poder procesionar, hay que hacer más cosas. Y si con esas medidas siguen aumentando las papeletas de sitio, gloria bendita, pero con la seguridad de que todos van de verdad. Entonces habrá que ampliar itinerarios o incluso la carrera oficial. Pero si no se le mete mano a esto, se corre el riesgo de que cada vez más gente repita la frase que lleva al fracaso: «Yo me quedo en mi casa». Que por la tele no duelen los pies.