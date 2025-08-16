Suscríbete a
La Alberca

Desde un pueblo del Sur del Estado

El alcalde Bilbao no sabe que aquí no necesitamos ser nacionalistas porque sí tenemos identidad e historia propias

Alberto García Reyes

Alberto García Reyes

A veces el insulto es un elogio. El alcalde de Bilbao ha vuelto a caer en la trampa cotidiana de la altanería nacionalista, siempre tan pendiente de lo que hacemos por aquí abajo para encontrar los argumentos de superioridad que la naturaleza les ha negado. ... En esta ocasión, Juan Mari Aburto, del PNV, se ha vanagloriado de no querer convertirse «en ningún pueblo del Sur del Estado» para comparar las fiestas vascas con los supuestas juergas andaluzas. Y sin darse cuenta nos ha dedicado un piropo. Porque nosotros estamos encantados de no parecernos a nadie. Eso es lo que no entienden estos separatistas, que los andaluces tenemos una identidad tan acusada y tan histórica que no necesitamos reivindicarnos fuera de España para ser autónomos. El señor Aburto tiene que eludir el nombre de la nación a la que pertenece, y de la que se beneficia, para poder ser alguien en la vida. Por eso habla de Estado y, además, le pone un cierto tono despectivo a la palabra. En cambio, nosotros no. Los andaluces tenemos tantísima personalidad que a los vascos que vienen sin prejuicios a esta tierra se acaban enamorando de ella. No hay más que darse una vuelta estos días por las playas de Cádiz. Si el alcalde de Bilbao tuviese el dato de la cantidad de paisanos suyos que andan por aquí en verano se habría medido un poco más antes de hablar. Pero el problema de los nacionalistas de moqueta es que no se enteran de que su altivez es una catetada como un templo.

