A veces el insulto es un elogio. El alcalde de Bilbao ha vuelto a caer en la trampa cotidiana de la altanería nacionalista, siempre tan pendiente de lo que hacemos por aquí abajo para encontrar los argumentos de superioridad que la naturaleza les ha negado. ... En esta ocasión, Juan Mari Aburto, del PNV, se ha vanagloriado de no querer convertirse «en ningún pueblo del Sur del Estado» para comparar las fiestas vascas con los supuestas juergas andaluzas. Y sin darse cuenta nos ha dedicado un piropo. Porque nosotros estamos encantados de no parecernos a nadie. Eso es lo que no entienden estos separatistas, que los andaluces tenemos una identidad tan acusada y tan histórica que no necesitamos reivindicarnos fuera de España para ser autónomos. El señor Aburto tiene que eludir el nombre de la nación a la que pertenece, y de la que se beneficia, para poder ser alguien en la vida. Por eso habla de Estado y, además, le pone un cierto tono despectivo a la palabra. En cambio, nosotros no. Los andaluces tenemos tantísima personalidad que a los vascos que vienen sin prejuicios a esta tierra se acaban enamorando de ella. No hay más que darse una vuelta estos días por las playas de Cádiz. Si el alcalde de Bilbao tuviese el dato de la cantidad de paisanos suyos que andan por aquí en verano se habría medido un poco más antes de hablar. Pero el problema de los nacionalistas de moqueta es que no se enteran de que su altivez es una catetada como un templo.

Aburto ha pegado un brochazo para definir a los pueblos del Sur como machistas, desharrapados, juerguistas, vagos y cuantos topicazos le quepan en la quijada. No sabe que en Andalucía no hay festivos durante las ferias porque otra de nuestras grandes características identitarias es que sabemos disfrutar sin faltar a nuestras obligaciones. Y en el fondo todo lo que tiene el alcalde de Bilbao es envidia. Seguro que le encantaría presumir de una tierra que representa a España en todo el mundo, que llevó su acento a Sudamérica gracias a los valientes conquistadores que se embarcaron, que tiene una música propia, el flamenco, un poquito más reconocida en el mundo que el aurresku y, sobre todo, que jamás ha necesitado insultar al de fuera para sentirse importante. La grandeza de los pueblos de Andalucía es que sus vecinos respetan a los bilbaínos, a los catalanes y a cualquiera que se acerque a ellos con respeto. Pero es posible que en el electoralismo vasco el desprecio al Sur cotice como ataque a todo lo que significa España. También es posible que Aburto se haya relajado en su verborrea y no haya medido bien sus palabras, aunque a la hora que es todavía no ha pedido perdón. Lo que es seguro es que en los pueblos del Sur del Estado podemos vivir sin la opinión de los supremacistas que, cada vez que tienen un problema en su casa, nos señalan como si esto fuera el tercer mundo para poder justificarse. Lo siento, señor alcalde, pero desde aquí le deseamos suerte. Que, como dijo el torero, lo que está lejos es Bilbao. Andalucía está donde tiene que estar.

