El garbeo de Santiago Abascal por el Parlamento Andaluz para pedir a Juanma Moreno que convoque elecciones tras la crisis del cribado del cáncer de mama confirma la pinza de Vox con el PSOE para romper a martillazos la mayoría absoluta del PP en Andalucía. ... Abascal está obsesionado con pillar cacho en los gobiernos y sabe que su única vía de crecimiento consiste en canibalizar a su compañero de viaje. Si le quita un buen número de escaños al PP le obligará a incluirlo en el ejecutivo porque el PSOE jamás facilitaría un gobierno en solitario de Moreno, ya que su estrategia se basa exclusivamente en acusar a los populares de echarse en brazos de la ultraderecha. La paradoja es así de sórdida: los socialistas y Vox tienen un mismo interés, por lo que en estos momentos mantienen una perfecta simbiosis de la que ambos se benefician. El objetivo común es que Juanma Moreno tenga que depender de Abascal para seguir gobernando. Sin embargo, en esta táctica de brocha gorda hay algunos detalles que no encajan.

Por la parte de Vox, se está obviando la posibilidad de que la fractura del bloque de la derecha merme el número de escaños totales de ambos partidos -ley D'hont- y esto facilite la suma del bloque de la izquierda junto con los independentistas en unas hipotéticas elecciones generales. La escalada de Abascal contra Feijóo puede terminar siendo el mejor comodín para la continuidad de Pedro Sánchez, que incide adrede en la pinza precisamente para provocar esa situación. En La Moncloa tienen muy estudiada la progresión demoscópica y buscan la quiebra total de la derecha para que eso se traduzca en una bajada del número de diputados de ese bloque. Y Andalucía puede ser un buen conejillo de indias para ver qué pasa, sobre todo porque Sánchez tiene controlada Cataluña y su empeño ahora es evitar que el PP siga fuerte en el Sur.

Por la parte socialista, la pinza puede terminar arrastrando a María Jesús Montero al tercer puesto en las elecciones andaluzas en provincias como Almería y Huelva, lo que supondría un batacazo histórico que hundiría institucionalmente al partido en una región en la que fue hegemónico durante décadas. Esto sin entrar a valorar la lamentable estrategia perdedora que persigue unir al PP con Vox en un gobierno para poder hacer una oposición de alto voltaje y recuperar la Junta... pero en el año 2030.

Y en tercer lugar está el análisis conjunto. Si la pinza termina siendo demasiado flagrante, los votantes de Vox no tolerarán la coincidencia con el PSOE y viceversa. Esta situación ya se ha dado en el Ayuntamiento de Sevilla, donde ambos partidos intentaron acorralar al alcalde del PP hasta que las encuestas se le volvieron en contra. Cuidado con las alianzas tácitas porque puede ocurrir que de tanto detestarse ambos partidos acaben tan amartelados que sus simpatizantes decidan alejarse de una relación tan tóxica. Y la pinza sólo haya servido para sujetar a Moreno cuatro años más.