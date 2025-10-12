Suscríbete a
La ALberca

La pinza perdedora

Los argumentos de Vox contra Juanma Moreno coinciden tanto con los del PSOE que pueden acabar haciéndose daño entre ellos

La pinza perdedora
Alberto García Reyes

Alberto García Reyes

El garbeo de Santiago Abascal por el Parlamento Andaluz para pedir a Juanma Moreno que convoque elecciones tras la crisis del cribado del cáncer de mama confirma la pinza de Vox con el PSOE para romper a martillazos la mayoría absoluta del PP en Andalucía. ... Abascal está obsesionado con pillar cacho en los gobiernos y sabe que su única vía de crecimiento consiste en canibalizar a su compañero de viaje. Si le quita un buen número de escaños al PP le obligará a incluirlo en el ejecutivo porque el PSOE jamás facilitaría un gobierno en solitario de Moreno, ya que su estrategia se basa exclusivamente en acusar a los populares de echarse en brazos de la ultraderecha. La paradoja es así de sórdida: los socialistas y Vox tienen un mismo interés, por lo que en estos momentos mantienen una perfecta simbiosis de la que ambos se benefician. El objetivo común es que Juanma Moreno tenga que depender de Abascal para seguir gobernando. Sin embargo, en esta táctica de brocha gorda hay algunos detalles que no encajan.

