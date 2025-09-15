Suscríbete a
ABC Premium

la alberca

Perico Delgado a la calle

La próxima Vuelta a España la va a retransmitir Pedro Almodóvar, que tiene la opinión correcta de todo

Alberto García Reyes

Alberto García Reyes

Esta funcionalidad es sólo para registrados

CUALQUIERA que tenga los ojos lavados ha visto que en el alzamiento de la Castellana contra la Vuelta a España no había cien mil manifestantes ni de coña. La rebelión absolutamente minoritaria se impuso sobre un dispositivo policial muy frágil que invita a dudar del ... verdadero esfuerzo que hizo el Gobierno por garantizar la seguridad. El sanchismo necesita la confrontación, vive de secuestrar los altavoces para fabricar una sociedad dividida entre fachas que apoyan la masacre de Israel en Gaza y progresistas salvadores que defienden los derechos humanos. El populismo siempre presenta disyuntivas de brocha gorda para cavar las trincheras de la polarización y beneficiarse de una crispación prefabricada que ocupa todos los debates en plena escandalera judicial contra el Gobierno. Y los revolucionarios de salón, que son incompatibles con la democracia, le imponen siempre a la mayoría silenciosa la receta del garrotazo. Es impresionante la imagen de la eurodiputada y exministra Irene Montero liderando las algaradas. Vivir del sistema mientras se ataca al sistema es la apoteosis de la desfachatez. Pero como ellos tienen la razón suprema y consideran que el fin justifica los medios, como Maduro o Kim Jong-un, pueden tirar a los ciclistas y lo que les dé la gana. Basta con que el presidente decida cuál es la 'causa justa' para que la violencia tenga un pretexto. Que luego llegarán los voceros a repetir el mensaje: «¿Qué son cuatro vallas derribadas frente al asesinato de 18.000 niños en Gaza?». El siguiente paso será acusar a los policías antidisturbios de intentar poner orden. Ya está Pedro Almodóvar afinando el grito. La próxima Vuelta la retransmitirá él porque Perico Delgado ha tenido la osadía de criticar la violencia en la mismísima TVE. Le quedan literalmente dos telediarios.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app