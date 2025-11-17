La cronología de la parcela del Higuerón que se acabó metiendo en la buchaca la mujer del socialista Rafael Pineda es escalofriante. Recuérdese que el cónyuge de la beneficiaria fue concejal en el Ayuntamiento, responsable de Lipasam y, hasta el momento en que se destapó ... el caso, jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno. Su vida laboral tiene una relación muy estrecha con el carné del PSOE. La Guardia Civil explica en su atestado que la empresa municipal de la vivienda de Sevilla, Emvisesa, puso en alquiler el famoso solar y resultó adjudicataria de la cesión por 40 años esta señora, que es dentista. Sin embargo, en la parcela no se creó una clínica odontológica, sino una hamburguesería y una gasolinera. Con el paso del tiempo, el Ayuntamiento decidió sacar a la venta el suelo por el precio tasado cuando se alquiló, 1,9 millones de euros, para sanear las cuentas de Emvisesa, pero la subasta quedó desierta porque a nadie le interesó pujar por un terreno que tenía una inquilina durante las siguientes cuatro décadas. Ante esta situación, se volvió a tasar algunos años después, ya con el PP en el Gobierno municipal. El expediente de tasación realizado por los técnicos fijó entonces el precio mínimo de venta en 1,4 millones más IVA. Y casualmente a esa subasta sólo se presentó la propia inquilina, que también había sido la única en ofertar por el alquiler. La Guardia Civil sostiene que la parcela «estaba secuestrada» por esta mujer, ya que su precio de tasación estaba condicionado por la ventaja que ella misma había obtenido como concesionaria. Es decir, la carga que ella suponía para el nuevo comprador le acabó abaratando el bien. Ahora sabemos también que el dinero para la compra lo pusieron entre varios socios de la hamburguesería, luego le vendieron el suelo por más del doble a otra empresa en apenas cinco meses y se repartieron un beneficio de 2,2 millones. Y para colmo también hemos sabido que el gobierno de Juan Ignacio Zoido había fijado el precio de ese terreno en 3,3 millones y que nada más llegar al poder, el de Juan Espadas lo bajó a 1,9, una rebaja del 40%, lo que supuso en consecuencia una rebaja del canon de alquiler que aprovechó la ganadora.

Habrá que ver cómo sigue la investigación, pero con estos datos ya se puede decir que la operación tiene una pinta horrible, aunque hay muchas incógnitas por desvelar. Por ejemplo, la UCO dice que un empleado de Emvisesa cobró 78.000 euros tras la venta. ¿Por qué? ¿De qué le conocía Pineda, cuál fue su papel en la trama, quién contrató a ese empleado? Más preguntas. ¿Por qué bajó un 40% el PSOE la tasación poco tiempo antes de que pujara por la concesión la mujer de uno de sus exconcejales? En aquel momento no había inquilina que cargase el valor de la parcela, como sí ocurrió durante la nueva tasación del gobierno de José Luis Sanz. ¿Cómo se enteró sólo la mujer de Pineda, que es dentista? Y dejo para el final la pregunta más filosófica: ¿se puede hacer una operación tan beneficiosa para un particular sin la ayuda de algún responsable conocido? Yo es que me pierdo.

