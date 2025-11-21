El consenso de la Transición ha traído a España los mejores 50 años de su historia. Se puede debatir sobre el margen de mejora que tiene el Régimen del 78, pero es incuestionable que la prosperidad en términos de libertades, desarrollo económico, igualdad, crecimiento social, ... infraestructuras, cultura y pluralidad que hemos disfrutado a lo largo de este medio siglo no tiene parangón con ninguna otra época de nuestra ya larga historia. La restauración de la Monarquía supuso para España la recuperación de la esperanza, el inicio del viaje más apasionante que ha hecho este país desde que Magallanes y Elcano salieron de Sevilla para dar la primera vuelta al mundo. Desde la entronización de Juan Carlos I hasta la aprobación de la Constitución apenas transcurrieron 1.113 días, un período ejemplar que ahora se estudia en todas las universidades del mundo y que sigue siendo un faro para muchos estados que anhelan salir de la dictadura y reconstruirse bajo los estándares del bienestar, que giran siempre en torno a la libertad y a la soberanía del pueblo. La mudanza que hizo este país desde la caída del franquismo hasta la Monarquía parlamentaria fue un milagro basado en la concordia y en la generosidad de todos. Por eso la resurrección del guerracivilismo propiciada por determinados estrategas políticos es una traición al progreso. Bajo el paraguas de la Corona hemos construido la etapa más floreciente para la libertad, que es el único de todos los principios relacionados con el bienestar que pertenece exclusivamente a la democracia.

El Rey Felipe VI calificó ayer la Transición como un «gesto político revolucionario». Amén. Recibir del dictador el poder absoluto y devolverlo al pueblo es la gran hazaña histórica de España. Porque ese proceso exigía dos cosas sublimes: tolerancia y consenso. Los actuales detractores del Régimen del 78, todos nostálgicos de un pasado infame que intentan blanquear con un relato novelado, tratan de aplicar a sus intereses políticos un rencor al que renunciaron sus antepasados. Es decir, están traicionado también a su estirpe. Han confundido la memoria con el revanchismo del que renegaron sus abuelos. Y de la misma manera que la polarización contemporánea está fabricando una patética melancolía franquista entre los jóvenes, antes fabricó una palurda añoranza estalinista. Ambos extremos extrañan lo que nunca vivieron. Peor aún, mancillan el ejemplo de los que sí padecieron la noche larga de las opresiones. España levantó un entramado institucional modélico para proteger la división de poderes, la igualdad de oportunidades y el vuelo de la clase media. Fomentó la discrepancia como fuente de progreso, no como motor de división y odio. Se hizo adulta gracias a una generación dorada que pensó más en sus hijos que en sus rencores. Y aunque en estos 50 años que hoy se conmemoran ha llovido mucho, todavía estamos a salvo de la pulmonía gracias al paraguas que nos dio la Monarquía. No lo olvidemos.

