El agarrón pueril de la oposición con Juanma Moreno por su viaje a Breslavia a la final del Betis ilustra con exactitud la situación actual de la izquierda en Andalucía. El presidente de la Junta podría haber ido a la sesión de control del Parlamento ... Andaluz del jueves sin ningún problema porque su avión aterrizó en Sevilla alrededor de las seis de la mañana. Le daba tiempo a una buena ducha y a asistir a su escaño para contestar los reproches del resto de partidos. Son muchos los béticos que han pagado a plazos el chárter para poder estar en sus puestos de trabajo a primera hora y hacen bien los políticos en dar ejemplo cumpliendo religiosamente con sus obligaciones, como cualquier ciudadano de a pie. Pero ya hemos dicho que la polémica está muy inflada, sobre todo en este contexto de fontaneras, hermanos enchufados, atestados de la Faffe y tropelías varias de Ábalos, de cuyo discurso contra la corrupción en la moción de censura a Rajoy acaban de cumplirse siete años. Si eso es todo lo que el PSOE tiene contra Moreno, la mayoría absoluta está garantizada. Pero ya que nos ponemos, hagámoslo al menos con coherencia. En el palco de Breslavia estaban la vicepresidenta primera del Gobierno y líder del PSOE andaluz, María Jesús Montero, que el día anterior había faltado a la sesión de control del Gobierno, y el vicepresidente del propio Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que es un bético reconocido y es lógico que acudiese, aunque para hacerlo tuvo que ausentarse de la Mesa de la Cámara Baja. También tuvieron que liberar agenda oficial el alcalde, José Luis Sanz, que es del PP, y el presidente de la diputación, Javier Fernández, que es del PSOE. ¿Cuál es entonces el problema? Es evidente: el bajo nivel de la política, que intenta convertir en escándalo cosas que no tienen importancia y, al contrario, vender como anecdóticos asuntos de extrema gravedad. Siempre en función del partido al que pertenezca el autor de los hechos.

Sinceramente, creo que es bueno que los responsables institucionales estén en este tipo de acontecimientos. Y también me parece loable que Gómez de Celis, sin relación institucional directa con la final de la Conference, haya ido en su condición de bético. Los responsables públicos también tienen vida personal, aficiones, querencias y compromisos íntimos. Para el vicepresidente del Congreso el Betis es una herencia familiar, un vínculo romántico con su estirpe, incluso una especie de religión. ¿Cómo no va a hacer todo lo posible por estar en la primera final europea de su equipo? Esas cosas son las que precisamente acercan a los políticos. Y no pasa nada por dejar un día a un sustituto en el trabajo para poder disfrutar de una ocasión que no se sabe si volverá a repetirse. Bajar el conflicto partidista a este barro es ridículo. La performance de Montero en el Parlamento Andaluz el jueves para escenificar que Juanma no estaba es ridícula. La política es para adultos. Y hay que tener cuidado con venirse arriba en el primer tiempo porque la cruda realidad puede meterte cuatro en el segundo tiempo.