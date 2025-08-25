Suscríbete a
La Alberca

Los niños que perdimos

La caída de la natalidad es un problema muy grave que ya se está pagando en Andalucía, donde las escuelas se vacían

Alberto García Reyes

EL curso que está a punto de empezar en Andalucía tendrá 18.000 niños menos que el anterior. El titular es de hoy mismo. Y lo normal es que todos pasemos a la siguiente noticia. Pero lo que está pasando con la natalidad es hambre ... para mañana. En los últimos seis años los centros escolares públicos andaluces han perdido 107.000 plazas. No son pocas las zonas rurales en las que se están implantando las aulas mixtas porque no hay suficiente demanda para cubrir las nuevas incorporaciones. Y no hace tanto tiempo de la fiebre de los detectives privados para pillar a quienes hacían trampa con los puntos de escolarización empadronando a sus hijos en casa de los abuelos, simulando divorcios y otras aberraciones. La tan reclamada cuota de 20 alumnos por clase se ha logrado de manera indeseada y la organización de la Consejería de Educación tiene cada año que adaptarse a un descenso de los nacimientos que empieza a resultar desalentador. Si no hay niños, no hay horizonte.

