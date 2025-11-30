Suscríbete a
ABC Premium

al alberca

El Niño Jesús ochomesino

La moda del adelanto navideño desvirtúa el calendario litúrgico, pero en Sevilla eso ya no importa nada

Alberto García Reyes

Alberto García Reyes

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Fue el alcalde de Vigo, ese señor verborreico que parece salido de una película de Ozores, el que jodió el Perú. Pero detrás de él han venido todos los demás a darle al botoncito de la iluminación navideña en noviembre. Uno está ya resignado a ... que los supermercados pongan la estantería de los mantecados a granel en verano. Pero el cachondeo de las luces cuesta más porque cada vez es más difícil saber si las bombillas celebran el solsticio de invierno, que diría el inolvidable Torrijos, el nacimiento del Niño Jesús o la navidad laica. La empresa Ximénez de Puente Genil, que es la más avanzada en la prestación de este servicio en España, ha tenido que adaptarse a las exigencias de munícipes algo despistados, ateos que celebran el consumismo de Pascua y demás tipologías de ignorantes del calendario festivo. Hay adornos navideños que parecen ejercicios de geometría. Cualquier cosa menos guiños al portal de Belén autóctono o al más internacional abeto con bolas de colores y espumillones. Pero lo peor es la precipitación. ¡Déjennos celebrar la Inmaculada y la Constitución! Entre comidas de empresa, villancicos en el mes de los difuntos y alumbrados de urgencia nos van a volver locos. En Sevilla menos porque aquí nos comemos las castañas con más de 30 grados a la sombra y las torrijas en pan brioche, paseamos palios por debajo de las luces navideñas, ponemos a dolorosas en pasos de gloria y sacamos la cabalgata el 4 de enero. Qué más da ya que la Navidad empiece un 29 de noviembre. Ande la marimorena y ríase la gente.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app