Fue el alcalde de Vigo, ese señor verborreico que parece salido de una película de Ozores, el que jodió el Perú. Pero detrás de él han venido todos los demás a darle al botoncito de la iluminación navideña en noviembre. Uno está ya resignado a ... que los supermercados pongan la estantería de los mantecados a granel en verano. Pero el cachondeo de las luces cuesta más porque cada vez es más difícil saber si las bombillas celebran el solsticio de invierno, que diría el inolvidable Torrijos, el nacimiento del Niño Jesús o la navidad laica. La empresa Ximénez de Puente Genil, que es la más avanzada en la prestación de este servicio en España, ha tenido que adaptarse a las exigencias de munícipes algo despistados, ateos que celebran el consumismo de Pascua y demás tipologías de ignorantes del calendario festivo. Hay adornos navideños que parecen ejercicios de geometría. Cualquier cosa menos guiños al portal de Belén autóctono o al más internacional abeto con bolas de colores y espumillones. Pero lo peor es la precipitación. ¡Déjennos celebrar la Inmaculada y la Constitución! Entre comidas de empresa, villancicos en el mes de los difuntos y alumbrados de urgencia nos van a volver locos. En Sevilla menos porque aquí nos comemos las castañas con más de 30 grados a la sombra y las torrijas en pan brioche, paseamos palios por debajo de las luces navideñas, ponemos a dolorosas en pasos de gloria y sacamos la cabalgata el 4 de enero. Qué más da ya que la Navidad empiece un 29 de noviembre. Ande la marimorena y ríase la gente.

El problema viene cuando hay que explicar a los niños qué es lo que estamos celebrando ahora. -A ver, pequeños, vamos a festejar el cumpleaños del Niño Jesús. -¿Pero no era el 25 de diciembre, por qué se encienden las luces en noviembre? -Ehhhh, pues, ehhh, ah, ya: ¡porque el Niño Jesús es ochomesino! ¿Tanto cuesta en esta ciudad vivir sin fiestas? Entre extraordinarias, adelantos navideños, ferias de otoño y otros inventos, Sevilla se ha convertido en un estragante parque de atracciones en el que no hay espacio para el descanso, para el aburrimiento o para la añoranza. Cuando llegue la Nochebuena vamos a estar hartos de Navidad, igual que cuando llegue la Semana Santa estaremos cansados de ver pasos. Yo reivindico un tiempo de tedio, un par de meses siquiera, un descanso físico y mental. Porque aquí se comenta mucho lo carísimo que sale ser sevillano -túnica, papeleta de sitio, caseta de feria, cabalgata...-, pero poco se habla de lo que cansa. Si me lo permiten, yo voy a intentar ir a ver belenes y luces navideñas después de la lotería porque si conseguimos aguantar un poco más el parto de la Virgen seguro que el Niño llegará más fuerte a la cruz, que como esto siga así vamos a matarlo en carnavales. Pero ni siquiera en los de Cádiz, sino en los de Vigo.

