LA proliferación de candidaturas a la Universidad de Sevilla emanadas del equipo del actual Rector indica que es necesario un cambio de rumbo. No es normal que el gobierno de una institución de tanta envergadura se haya fracturado tanto en tan poco tiempo, pero los ... hechos son incontestables. De los siete aspirantes, cuatro han formado parte del equipo de Miguel Ángel Castro, que no ha logrado aglutinar una sola opción interna frente al resto de candidatos. Es probable que la acumulación de futuribles externos se deba precisamente a la debilidad mostrada por el actual órgano de dirección. A río revuelto, ganancia de pescadores. Pero lo que sí es seguro es que la Universidad se ha visto envuelta en los últimos meses en un festival de enfrentamientos que daña mucho su prestigio. Y se ha puesto oficialmente de espaldas a una medida democrática elemental, el sufragio universal, que casi todos los aspirantes combaten de manera inexplicable. El Rector vigente defiende el actual sistema de elección, que permite llevar a cabo sucesiones más o menos organizadas para mantener el control en las manos deseadas de manera permanente. Y enfrente ha tenido todos estos años al que fue hasta hace poco decano de Derecho, Alfonso Castro, principal defensor del aperturismo universitario para seguir el modelo de los grandes templos académicos del mundo. Tal ha sido el conflicto que en los pasillos de la antigua Fábrica de Tabacos se llegó a bautizar esta hostilidad como 'La guerra de los Castro', que lejos de suponer un atraso ha servido para abrir muchos debates. La discrepancia es una de las grandes fuentes del conocimiento, por lo que la Universidad debería fomentarla con naturalidad. En cambio, lo que se ha visto entre los candidatos procedentes del equipo de gobierno es una lucha de poder, no de ideas, a la que se han sumado terceros. Por eso parece que el gran duelo por el birrete lo van a librar el actual decano de Odontología, José Luis Gutiérrez, y el citado Alfonso Castro, que ha decidido presentarse 'in extremis', aunque en un mundillo tan endogámico todo pronóstico es reservado.

En cualquier caso, tal vez esta situación tan poco edificante debe servir para despolitizar definitivamente el poder universitario. Muchos rectores de las públicas han sido actores políticos en Andalucía y algunos han terminado incluso en partidos. No hablemos de los líderes de la representación estudiantil. Y estamos viendo ahora las consecuencias que, por ejemplo, ha tenido para la Complutense el pasteleo con la mujer del presidente del Gobierno. Las universidades tienen que dedicarse a la excelencia, a formar generaciones cada vez más competitivas, a fomentar el debate intelectual y no el ideológico, a apostar por la investigación y a mejorar su oferta año a año. Todo lo demás sobra. Se aleja de los cánones de la sabiduría. Pero viendo la esgrima que se practica en el Paraninfo quizás hay que proponer a quien salga elegido que cree un 'Máster del Navajazo Sevillano'. Buenos profesores no van a faltar.

