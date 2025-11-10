LA marisma es una zona históricamente misteriosa. Ahí traza el Guadalquivir recovecos invisibles, guaridas ignotas, islas inhóspitas y paisajes de agria belleza. La Guardia Civil irguió hace un siglo su cuartel de vigilancia contra el estraperlo en el poblado de Colinas, hoy paraíso del arroz ... con pato, porque desde esta pequeña atalaya de La Puebla del Río se podía divisar el Atlántico. Pero el jeroglífico que traza el agua dulce en su camino hasta Sanlúcar se ha convertido en un laberinto de la cocaína. Lejos quedan los tiempos en los que la mayor ilicitud del río estaba en los barcos anguleros, que anclaban su actividad en la pesca del alevín de la angula para vender las capturas en los restaurantes de la comarca. Siempre ha existido un furtivismo depredador en los estertores del Guadalquivir que le ha dado sabor a las mesas de muchas casas. Y siempre ha dormido la Guardia Civil con un ojo abierto en esta zona mitad indómita, mitad cautivadora. Sin embargo, esta delincuencia basada en la supervivencia ha sido arrasada por las bandas criminales del narcotráfico, que ahora usan los barcos anguleros como estructuras de petaqueo, llegan con sus lanchas por las zonas de menor calado del río hasta la mismísima Torre del Oro y han construido en las naves agrícolas de todo el cauce guarderías para cobijar los fardos que luego se distribuyen por toda Europa. El río por el que otrora entró todo el oro de América es hoy el canal por el que llega toda la miseria.

El despliegue policial en Isla Mayor tras el tiroteo a unos agentes que se cruzaron fortuitamente con un convoy dedicado al transporte de coca es un punto de inflexión definitivo para la comarca. El inmenso arrozal que tiende su alfombra de agua desde Coria a Bonanza por una orilla y desde Los Palacios a Trebujena por la otra es ahora un negocio menor en un territorio controlado por las mafias. Las fuerzas de seguridad han mejorado sus recursos con drones que permiten hacer seguimientos aéreos de los fugitivos, con embarcaciones más modernas que pueden acceder a meandros que en otros tiempos eran inescrutables y con cuerpos especializados que persiguen el rastro de la droga con absoluta abnegación. Pero la cocaína juega en otra liga mucho más cotizada que el hachís. Los dinerales que mueve esta droga permiten a las organizaciones estar equipadas con tecnología punta y pagar millonadas a todos los miembros de la cadena. Y esto implica que se multiplique también la violencia ejercida. Los narcos tienen armas de guerra. Disparan sin vacilar. Van a por todas. Por eso es tan indecente el abandono a los agentes, que se tienen que jugar la vida para atrapar a criminales que luego se encuentran con leyes baratísimas. Y esto va muy en serio: o se establece un plan integral implacable contra el narcotráfico —legislativo, policial y penitenciario— con especial atención a Andalucía, o la marisma misteriosa del Guadalquivir terminará teniendo más sangre que agua. El que avisa no es traidor.

