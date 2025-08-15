Suscríbete a
La Alberca

Naranjas de la mar para la Virgen

Todo sevillano deshoja cada agosto, en un rito inconfesable, la margarita de su porvenir ante la Patrona

Alberto García Reyes

CUANDO sale la Virgen pasan cosas infinitas. A veces sudan las murallas y las abanican los devotos mientras la esperan. A veces el remolino del café se lleva el olor de los nardos y el aliento de los caminantes. La cucharilla da cien vueltas de ... impaciencia. La misteriosa mañana de ayer parece siempre por venir. Por eso yo le suelo tararear a la Virgen, mientras pasa, una letra por alegrías de Sanlúcar que escribió Isidro Muñoz: «Cascaritas de naranjas / a cubitos voy cogiendo / por encimita del agua / cuando el sol se va escondiendo, / cascaritas encendías / de naranjas de la mar. / Mañana a la misma hora / recojo un cubito más». Hay algo salobre en la Virgen. No sé explicarlo. Su tumbilla avanza recogiendo cascaritas de naranja, destellos de espuma, el alba de las olas. Ella es como una desembocadura. El ensanchamiento del Guadalquivir. Lo oración que todos necesitamos antes de afrontar la inmensidad de un océano. Por eso durante su aurora la luna es un confeti. Cada trozo de cielo entre los dientes de piedra recuerda las teselas de los pájaros volando hasta la tez de la memoria. Es rosa su pupila. Y su mirada desciende hasta la exedra romana del arriate abandonado en una proyección inexplicable. Dios es cada suspiro en la alborada, un rayo que atraviesa la ciudad desde los ojos de la Virgen. Su cara nacarada de destellos rebosa en los balcones y en los parterres de los nardos encendidos como faros.

