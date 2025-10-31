EL libro de Juanma Moreno es, además de una respuesta explícita al libro de Pedro Sánchez, un recurso político hábil a menos de un año de las elecciones andaluzas. Frente al 'Manual de resistencia' sanchista, que inevitablemente nos lleva a la idea del amor al ... poder por encima de todo, incluidos los principios, el presidente de la Junta de Andalucía nos plantea un 'Manual de convivencia' que apela al consenso frente a la polarización como modelo de estabilidad. Corren malos tiempos para la moderación porque la propia política se ha encargado de romper todos los espacios de conformidad. Las estrategias demoscópicas han arrastrado a los partidos a la inmoralidad de tener que promulgar aquello que los asesores creen que da más votos en lugar de aquello de lo que están convencidos, de manera que a veces el argumento de supuesto éxito electoral se sitúa en las antípodas de sus propios estatutos. Lo último que hemos visto es el mensaje del PP en las redes comparando a Óscar Puente con un simio. Uno pensaba que el recital del senador por Cuenca ante Sánchez en la Comisión de Investigación había sido el peor tiro en el pie de los de Feijóo. Hasta el entrevistador menos avezado sabe que la única forma que existe de conseguir pillar al otro es dejándole hablar. Si el interrogado tiene muchas cosas que callar, impedirle que hable es salvarle la vida. Pero el senador por Cuenca no llega ni a eso. Sin embargo, cuando el error parecía insuperable, llegó el insulto a Puente. Cualquiera con dos dedos de frente sabe también que ponerse a la altura del ministro más cafre de la historia de España es legitimarlo. Hasta ahora, Puente iba solo en el desfile de la zafiedad. A partir de ahora va acompañado. El que se ha quedado solo en su reclamación de templanza, tolerancia y sensatez es Juanma Moreno.

El presidente de la Junta está intentando defender un modelo político en desuso entre los partidos, pero tal vez reclamado silenciosamente por la sociedad. En el actual contexto de trincheras y de guerracivilismo deliberado, con el comodín de Franco de nuevo sobre la mesa, hay una tercera España que está pensando en cómo solucionar el problema de la vivienda para los jóvenes, la fuga de talentos y el desdén de los inversores, la crisis demográfica que pronto va a soliviantar el sistema de pensiones, la sostenibilidad del actual modelo sanitario, la lucha contra la pobreza de personas que incluso tienen trabajo o la destrucción de las instituciones que sostienen el estado de bienestar. Ese espíritu de convivencia es el verdadero cimiento del progreso, el único ecosistema en el que una sociedad puede avanzar con igualdad de oportunidades y verdadera libertad. Pero no está de moda. Juanma Moreno aboga por una idea que a veces parece utópica dentro de su propio partido. Por eso tal vez sea más necesario que nunca escribir otro libro que denuncie el problema más grave al que se enfrenta la política contemporánea, que está en la raíz de todos nuestros males: el 'Manual de competencia'.

