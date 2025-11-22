Suscríbete a
la alberca

El malo es el Supremo

La defensa irracional al fiscal general se basa infundios divulgados por sectarios y antisistema

Alberto García Reyes

Alberto García Reyes

EL Bizco Amate, cantaor de la indigencia sevillana, creó un tipo de fandango que llegaron a interpretar desde Enrique Morente a Camarón con una letra que encajaría perfectamente en la actual esquizofrenia polarizada: «Un juez a mí me preguntó/ que de qué me mantenía./ Yo ... le dije que robando/ como se mantiene usía,/ pero yo no robo tanto». El régimen sanchista nos está intentando convencer de que el malo es el juzgador, no el juzgado. Más allá de las vomitonas analfabetas de Ione Belarra e Irene Montero, que son unas antisistema parasitando en el sistema, el Gobierno y su denominado equipo de opinión sincronizada' están intentando convencernos de que los magistrados del Supremo que han condenado al fiscal general por revelar la estrategia de defensa de un ciudadano anónimo-casualmente novio de Isabel Díaz Ayuso- han dado un golpe letal al Estado de Derecho mientras que el condenando es un buen hombre inocente que intentó combatir un bulo. El mundo al revés. Es normal que un criminal, como el reo de la letra del Bizco Amate, eche escombros sobre el juez, pero que lo haga uno de los tres poderes del Estado no tiene precedentes. Sánchez se fue de retiro espiritual cinco días cuando la Justicia señaló a su mujer y en aquella introspección de ermitaño llegó a conclusiones alarmantes: controlar a la prensa, atacar a los jueces y a los cuerpos de seguridad a través de una fontanera cutrísima y ampararse en la Fiscalía para sacar a su familia del agujero. A todo eso le llamó 'Plan de Regeneración Democrática'. Y luego se fumó un puro.

