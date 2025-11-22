EL Bizco Amate, cantaor de la indigencia sevillana, creó un tipo de fandango que llegaron a interpretar desde Enrique Morente a Camarón con una letra que encajaría perfectamente en la actual esquizofrenia polarizada: «Un juez a mí me preguntó/ que de qué me mantenía./ Yo ... le dije que robando/ como se mantiene usía,/ pero yo no robo tanto». El régimen sanchista nos está intentando convencer de que el malo es el juzgador, no el juzgado. Más allá de las vomitonas analfabetas de Ione Belarra e Irene Montero, que son unas antisistema parasitando en el sistema, el Gobierno y su denominado equipo de opinión sincronizada' están intentando convencernos de que los magistrados del Supremo que han condenado al fiscal general por revelar la estrategia de defensa de un ciudadano anónimo-casualmente novio de Isabel Díaz Ayuso- han dado un golpe letal al Estado de Derecho mientras que el condenando es un buen hombre inocente que intentó combatir un bulo. El mundo al revés. Es normal que un criminal, como el reo de la letra del Bizco Amate, eche escombros sobre el juez, pero que lo haga uno de los tres poderes del Estado no tiene precedentes. Sánchez se fue de retiro espiritual cinco días cuando la Justicia señaló a su mujer y en aquella introspección de ermitaño llegó a conclusiones alarmantes: controlar a la prensa, atacar a los jueces y a los cuerpos de seguridad a través de una fontanera cutrísima y ampararse en la Fiscalía para sacar a su familia del agujero. A todo eso le llamó 'Plan de Regeneración Democrática'. Y luego se fumó un puro.

La defensa irracional al fiscal general se basa en infundios intolerables. El primero es que los jueces que han decidido condenarlo son la 'derecha judicial'. El segundo es que varios periodistas acreditaron que Álvaro García Ortiz no había sido su fuente, como si eso le exonerara de algo. A ver si entienden esto: la Fiscalía tenía que custodiar los datos privados de un ciudadano y lo que hizo fue un comunicado oficial redactado por el jefe. Cuando un documento reservado sale del espacio de custodia de los funcionarios, la fuente puede ser un tercero ajeno a ese deber de protección, pero el delito lo ha cometido quien lo sacó de la caja fuerte del Estado. Y hay una tercera patraña aún más indecente: que el fiscal general sólo se encargó de desmontar un bulo sobre el supuesto fraude a Hacienda del novio de la presidenta madrileña. ¡El fiscal no puede hacer eso! Esto es clave. En un país democrático, el fin jamás justifica los medios. La policía no puede torturar a un asesino para que confiese, el médico no puede matar a un enfermo terminal sin su consentimento para que deje desufrir y el fiscal general no puede usar informa- ción reservada para desmentir un bulo. Pero ahí siguen con la matraca los vocingleros del régimen cantando desafinados el fandango del Bizco Amate: el malo es el Tribunal Supremo, que ha condenado a uno de los suyos, no el fiscal general, que ha destrozado la confianza en el sistema.

