Ahora Jenni Hermoso, según la Fiscalía, tiene que decidir si denuncia o no a Rubiales. Pero el caso ya está visto para sentencia. Esta última ignominia del presidente de la Federación Española de Fútbol es execrable, claro, pero acaso tanto como las anteriores: el negocio ... saudí, los gastos impúdicos, las grabaciones... ¿Por qué entonces no actuó el Gobierno? En este escándalo estamos asistiendo a un festival de contradicciones que se lleva la marea del 'mainstream' vigente. La FIFA, que ha celebrado un Mundial en Qatar en pleno invierno —no hace falta entrar en los detalles económicos y sociales—, ha decretado una orden de alejamiento de Rubiales a Hermoso. Con independencia de la nula autoridad moral que tiene el máximo órgano del fútbol, ¿es competente para dictaminar medidas que en los estados de derecho corresponden exclusivamente al poder judicial? Aquí hay muchos peligros sepultados bajo la gravedad del hecho principal: la permisividad del Gobierno en anteriores irregularidades, un organismo privado que suplanta a los poderes públicos y, lo más preocupante, una corriente de opinión unánime que basta para imponer soluciones jurídicas. Echar la pelota al suelo en una vorágine como esta es difícil, pero lo que está aquí en juego es nada menos que el sistema de garantías. El Gobierno lo aplica con los independentistas o con los terroristas a los que da beneficios penitenciarios. Tiene la obligación de salvaguardarlo también con Rubiales. Por mucho que nos duela.

Ya digo que Rubiales tendría que haber sido destituido hace mucho tiempo y que el beso a Jenni Hermoso es el colmo de su indignidad. Como hombre y como español me siento abochornado. Si sus actos son nauseabundos, sus explicaciones son peores. Supongamos que su versión es cierta: ¿en qué cabeza cabe que el máximo mandatario de una entidad le proponga un 'piquito' a una empleada mientras celebran un éxito profesional? Y otra cuestión. La verdad sobre el pico, aunque las imágenes son claras, podría forzarse al cara a cara entre ambos, la palabra de uno contra la de la otra. Pero el agarrón al paquete en el palco no admite versiones. Es una barbaridad sin paliativos agravada por la presencia de la Infanta, una menor, justo a su derecha. Sin embargo, yo me quedaría más tranquilo si la inhabilitación y el alejamiento lo dictaminase la administración pública. Que todos estemos de acuerdo en que el comportamiento fue abominable no permite aplicar justicia fuera de los procedimientos. Cuidado, que el fin jamás justifica los medios. A nosotros nos corresponde exigir su destitución y aborrecerlo, no imponerle la condena.

Ayer la madre de Rubiales se encerró en una iglesia de Motril y se puso en huelga de hambre, como De Juana Chaos, para protestar por «lo que le están haciendo» a su hijo. Una madre siempre es una madre. Poca broma con esto aunque la estampa sea digna de 'La escopeta nacional', que lo es. Creo en la presunción de inocencia con tanta firmeza como repudio a cualquier grosero. Pero me parece que lo que le están haciendo a su hijo tiene mucho que ver con la educación. Yo me agarro el paquete en un palco y mi madre me deshereda.