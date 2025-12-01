Suscríbete a
Lo que ha hecho el sindicato policial este fin de semana es escandaloso y debe tener consecuencias

Alberto García Reyes

Las bajas masivas por enfermedad durante este pasado fin de semana confirman que la Policía Local de Sevilla está enferma. Tiene una falta de vocación de servicio que ha bajado por completo las defensas de la ciudad. Y la cura es compleja. De nada le ... ha servido al alcalde su bienintencionado amparo a los policías que ganaron las oposiciones amañadas. Distintos jueces han acreditado que copiaron exámenes y que salieron beneficiados aspirantes con conexiones directas con otros agentes y miembros sindicales. Preocupado por la seguridad de la Magna, un evento sin precedentes que se celebró a final de año, cuando el presupuesto de horas extra estaba agotado, José Luis Sanz aceptó pagar un sueldo por cada jornada de la Navidad a la altura de un presidente de compañía del Ibex. Porque el principal sindicato policial no tiene hartura. Está dirigido por personas que se llevan regular con el 'Código Deontológico' que vincula a los miembros de todos los colectivos policiales: «el servicio permanente a la comunidad, el respeto al honor y dignidad de la persona, la subordinación a la autoridad y la responsabilidad en el ejercicio de la función». Ha quedado claro durante el alumbrado navideño y el derbi. Si no hay pasta, se cogen una baja médica. La seguridad de los ciudadanos es secundaria. Ellos son quienes mejor saben que en Sevilla faltan 500 policías locales y que el alcalde está convocando las oposiciones para incorporarlos cuanto antes. Saben también que la ciudad ha entrado en un carrusel de eventos que es imposible de cubrir con la actual plantilla, para la que el Ayuntamiento ha tenido que apartar una partida presupuestaria extraordinaria de 30 millones. Mientras había dinero, no han rechistado. Ahora que la ley pone límite, se ponen malos. Tal es su vocación y su preocupación por nuestra seguridad.

