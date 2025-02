El premio literario Almudena Grandes del Ayuntamiento de Sevilla se creó por estrictas razones ideológicas. Lo hizo el gobierno socialista de Antonio Muñoz de forma tan legítima como criticable. Y ahora el gobierno popular de José Luis Sanz lo va a quitar por estrictas razones ... ideológicas, también de forma tan legítima como criticable. Pero hay una diferencia muy llamativa entre ambas decisiones. La primera se tomó sin oposición política, tal vez porque acababa de fallecer la escritora madrileña y podía resultar indecoroso protestar en esas circunstancias, pero la segunda ha formado un revuelo. El actual alcalde de Sevilla lo anunció en el Foro ABC del pasado lunes y desde entonces la izquierda lo ha vapuleado. Antes de seguir con mi razonamiento, me mojo: nunca entenderé por qué en una ciudad que ha sido cuna de autores como los Machado, Bécquer, Aleixandre o Cernuda se elige a Almudena Grandes para un premio literario con fondos públicos. La relación de Grandes con Sevilla durante toda su vida fue exactamente cero. A unos les encantará como escritora y a otros les gustará menos, pero con independencia de inclinaciones subjetivas a su obra no hay motivos directos para escoger su nombre por encima del de las grandes leyendas sevillanas de la poesía. La única excusa para tal homenaje es la afinidad política entre la autora y el partido que la ensalzó. Nada más. Por lo tanto, la creación de ese premio literario me generó una doble sensación: alegría por la iniciativa municipal de distinguir a escritores de primer nivel y desconcierto por hacerlo ignorando la propia historia de la ciudad. Sin embargo, parece que decir esto es un ataque a la cultura según los guardianes de la izquierda.

Los vaivenes del actual gobierno municipal en materia cultural han ayudado mucho a desviar el fondo del debate hacia una idea maniquea, mejor dicho, falsa sobre la relación de la derecha con las artes. Desde el clan de la ceja de Zapatero, este conflicto se ha ido alimentando de mitos muy superficiales que han acabado elevando a categoría la idea de que la cultura es de izquierdas y cuando la derecha mete sus garras en ella la destroza. Simplismo insoportable. Vamos a decirlo sin rodeos: la cultura es de todos y el gusto es de cada uno. No se escribe o se canta mejor por tener una determinada ideología. Pero hay que reconocer que el ruido populista funciona. Algunos medios, que por cierto han publicado las declaraciones de José Luis Sanz en el Foro ABC sin citar a este periódico -eso también es cultura-, se llevaron las manos a la cabeza por la suspensión de un concierto de Ana Belén que había programado el PSOE en Jaén nada más llegar al gobierno el PP. Los verdaderos motivos dieron igual. No había papeles. Todo se había hecho prescindiendo de los procedimientos legales para la contratación pública. Pero el mensaje que se dio es que la derecha perseguía a los cantantes de izquierdas. Esa matraca ha calado. Y ya no importa demasiado la verdad. Porque el PP no tiene las manos libres para gestionar la cultura como considere aunque haya ganado las elecciones.

El caso de Almudena Grandes en Sevilla es paradigmático, pero no es el único. Al parecer, el alcalde tiene la obligación de hacer una Feria del Libro igual que la que ya se venía celebrando y haber dicho que quiere una de primera y no de tercera es una ofensa. Yo prefiero esperar a ver los resultados. Si el Festival de Cine pierde su valor, la Feria del Libro empeora, la Bienal de Flamenco es un petardo y la ciudad rebaja su agenda de ocio y espectáculos seré duro, muy duro. Pero no voy a tragarme las consignas de quienes dejaron en ruinas el Teatro Lope de Vega, han impulsado una rehabilitación de la Fábrica de Artillería sin concretar su uso, se han cargado la Bienal -nunca ha estado peor el festival flamenco que en los últimos años- y se han marchado del gobierno sin mover un dedo en la casa natal de Cernuda. Ya sé que todo esto ha provocado un estruendoso silencio entre sus voceros, pero aquí no compramos titulares empaquetados por los departamentos de comunicación oficiales. Quitarle el nombre de Almudena Grandes al premio literario es una decisión tan política como fue ponérselo. Yo me guardo las quejas para cuando quiten el premio literario, que eso sí que sería un atraso incluso si lo hiciese la izquierda.