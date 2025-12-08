Suscríbete a
El letargo de la Macarena

Manzano le ha puesto el alma al alma de sus pinceles y le ha devuelto la estampa que se perdió en los talleres de la gubia equivocada

Alberto García Reyes

Ha vuelto con la mirada que tienen los cirios verdes, con esa cara lavada de arrugas a la intemperie, y en ese rostro de nácar con reflejos de aguardiente, mitad angustia anisada, mitad blancura celeste, está la historia parada sobre el tiempo intermitente. Qué juventud ... más cansada. Qué vejez más inocente. Ha vuelto al fin la Esperanza con su mirada de siempre, con su sonrisa velada, con su llanto de los Viernes, con su mejilla rosada, con su suspiro entre dientes, con sus lágrimas paradas, con su movimiento ausente, con sus pestañas aladas, con la Sentencia en su frente. Ha vuelto. Ya está en su casa. Es Ella. Dios la protege.

