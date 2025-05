Las diatribas políticas suelen medir la solidez de los líderes. Si de lo que se habla es del enchufe del hermano del presidente o de las meretrices de un ministro colocadas en empresas públicas, la fragilidad de ese gobierno es irrefutable. Pero si el escándalo ... se centra en que el presidente va a ausentarse de una sesión parlamentaria para acudir a la final europea de un equipo de su región, lo que se evidencia es la fortaleza del que manda. ¿Todo lo que tiene la oposición que reprocharle a Juanma Moreno es que va a ir a la final del Betis contra el Chelsea en Breslavia? El ruido que está generando este tema demuestra la paz en la que vive Andalucía actualmente, sobre todo si se compara con la escandalera cotidiana del sanchismo. Pero si esa es la polémica, abordémosla. ¿Cómo no va a ir el presidente de la Junta de Andalucía a la final europea de un equipo andaluz? A los portavoces de la oposición se les está olvidando que una de las principales obligaciones de un presidente es la representación institucional. Moreno ha ido a los grandes partidos del Unicaja Málaga, a la final de la Copa del Rey en Sevilla, a las motos de Jerez o al Jubileo de las Cofradías en Roma como máximo representante de todos los andaluces en estos acontecimientos. Y ha coincidido en todos, por cierto, con la secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, en algunos casos incluso con disputa de los departamentos de protocolo. Criticar ahora al presidente de la Junta por esto excede todos los niveles de demagogia y populismo.

El argumento del PSOE y el resto de partidos a su izquierda es que la final es el miércoles y la sesión parlamentaria de la que se ausentará el presidente es el jueves, pero hay que añadir, para ser rigurosos, que el partido empieza a las nueve de la noche en Polonia. Parece complicado llegar en plenitud de facultades a una cita pública después de un viaje de madrugada, sobre todo porque esta misma semana ya se ha celebrado una sesión y no hay temas en el orden del día de la del jueves que vayan a cambiar el porvenir de los andaluces. Es decir, no se va a acabar el mundo si Moreno no va. De hecho, no ha pasado nada en el Congreso de los Diputados o en el Senado cada vez que Pedro Sánchez se ha ausentado. Por lo tanto, la pataleta parece bastante infantil y desmedida. No se están dando cuenta de que salir en el telediario protestando por algo así conduce al ciudadano a una reflexión muy sencilla: no son capaces de encontrarle al presidente nada con lo que inquietarle. Y encima ponen de uñas a los béticos, que no son pocos y están repartidos por toda Andalucía. La estrategia política es muy mala. Es lógico que las encuestas consoliden a Juanma Moreno en su mayoría absoluta. Esta semana los dos grandes reproches de la oposición han sido este de la final de la Conference y que llegó dos horas tarde a un acto en Écija. Fue por un atasco, pero da igual, supongamos que llegó tarde por desidia. ¿De verdad que eso es todo lo que se le puede criticar? Una de dos: o trabajan poco o no dan más de sí.