La Alberca

El incendio ideológico de la Mezquita

Los anticlericales no necesitan pruebas para acusar al cabildo, les basta su sectarismo para acusar

Alberto García Reyes

Alberto García Reyes

SEVILLA

Ha tardado un tris la corriente anticlerical, que siempre tiene activistas de guardia, en señalar a la Iglesia como responsable del incendio de la Mezquita de Córdoba. Así son ellos. Aprovechan cualquier catástrofe para intentar imponer su sectarismo enfermizo. No necesitan pruebas de nada. Los ... pesadísimos miembros de la plataforma que denuncia las supuestas inmatriculaciones irregulares de la Iglesia han saltado como muelles desde sus madrigueras para intentar culpabilizar al cabildo cordobés de unas llamas que, gracias al magnífico sistema de prevención, no han provocado daños estructurales en el monumento. Según su sesgada mirada, si la Mezquita estuviese en manos de las administraciones públicas, esto no habría pasado. Si su obsesión les permitiese repasar los monumentos cordobeses que la organización Hispania Nostra tiene en su Lista Roja, comprobarían que prácticamente todos son de titularidad pública. El más escandaloso de todos es el Parador de Montilla, que parece la casa de Drácula. Pero este ejercicio limpio y riguroso destrozaría su relato anticlerical, así que lo más fácil es reclamar la titularidad estatal de la Mezquita desde la atalaya progresista, moralmente superior en todo, incluso en la gestión del patrimonio. Pero va a ser que no.

