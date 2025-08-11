Ha tardado un tris la corriente anticlerical, que siempre tiene activistas de guardia, en señalar a la Iglesia como responsable del incendio de la Mezquita de Córdoba. Así son ellos. Aprovechan cualquier catástrofe para intentar imponer su sectarismo enfermizo. No necesitan pruebas de nada. Los ... pesadísimos miembros de la plataforma que denuncia las supuestas inmatriculaciones irregulares de la Iglesia han saltado como muelles desde sus madrigueras para intentar culpabilizar al cabildo cordobés de unas llamas que, gracias al magnífico sistema de prevención, no han provocado daños estructurales en el monumento. Según su sesgada mirada, si la Mezquita estuviese en manos de las administraciones públicas, esto no habría pasado. Si su obsesión les permitiese repasar los monumentos cordobeses que la organización Hispania Nostra tiene en su Lista Roja, comprobarían que prácticamente todos son de titularidad pública. El más escandaloso de todos es el Parador de Montilla, que parece la casa de Drácula. Pero este ejercicio limpio y riguroso destrozaría su relato anticlerical, así que lo más fácil es reclamar la titularidad estatal de la Mezquita desde la atalaya progresista, moralmente superior en todo, incluso en la gestión del patrimonio. Pero va a ser que no.

La Mezquita de Córdoba es uno de los grandes paradigmas universales de la tolerancia cristiana frente al dogmatismo excluyente de otras religiones. Como ocurrió en los alcázares de Córdoba y Sevilla o en el alminar almohade que es icono de la capital andaluza, los reyes cristianos decidieron conservar el patrimonio andalusí como signo de la integración que promueve el catolicismo. Se cuenta, de hecho, que Carlos V quedó admirado del trabajo artístico de los alarifes califales y defendió la obra hasta sus últimas consecuencias. No se conoce ningún caso inverso. Todos los templos visigodos situados en el territorio islámico peninsular fueron sustituidos. El ejemplo más claro es la propia Mezquita, construida sobre la antigua basílica de Santa Catalina. Los musulmanes reutilizaron partes de la construcción anterior, como columnas, una parte de la torre cristiana que se reformuló como minarete y algunos paños de muralla. Pero sin la menor referencia a su pasado. La diferencia es que los reyes que llevaron a cabo la Reconquista sí respetaron las arquitecturas islámicas. Porque el cristianismo es una fe basada en el respeto. Es la religión del primer mundo. Los sectarios que atacan a la Iglesia por el incendio de la Mezquita ignoran que el cabildo reinvierte todo el dinero que recauda por las visitas turísticas en la conservación del monumento. No hacen trasvases presupuestarios con estos ingresos para pagar dietas, como sí hacen decenas de administraciones públicas, encargadas por cierto de bienes como el ferrocarril, la red eléctrica, las carreteras... ¿Hace falta continuar con la lista roja de la mala gestión? Pues ya está.

