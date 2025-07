Hay una tentación irresistible para el forastero de mimetizarse en Sevilla. El guiri cree que aquí se toma sangría para desayunar, las mujeres van vestidas de flamenca cualquier día del año y todos los hombres saben torear. Según Chaves Nogales, esta tendencia del foráneo a ... tener apariencia sevillana en cuanto nota la sombra de la Giralda caer sobre su pecho se debe al desconcierto de «esta diafanidad de nuestro ambiente». El escritor estaba convencido de que «esta luz violenta que amenaza con descomponerse en los siete colores del espectro» es directamente enloquecedora. Y es posible que semejante claridad, no apta para los ojos grises, acabe desinhibiendo a los aborígenes del frío y la niebla en busca de una identidad soñada. El poeta argentino Oliverio Girondo escribió, en literal borrachera de sevillanía, que aquí «los parroquianos de los cafés aplauden la actividad del camarero mientras los limpiabotas les lustran los zapatos hasta que pueda leerse el anuncio de la corrida del domingo». Ahí queda eso. No hay que extrañarse, por tanto, de que en plena Velá de Triana el youtuber, influencer, vendehúmos, cuentista y charlatán Ibai Llanos haya elegido Sevilla para su velada de famosos arreándose guantadas. Ni de que su productora haya estado buscando costaleros de pago para sacar un paso en el estadio. El famoso personaje lo ha negado rápidamente, tras escuchar la carcajada sevillana, pero el anuncio era tan real como que en el Paseo de la O hay ratas. La tropa de Ibai, que siempre está dispuesta a echarse la cara abajo por unas pelas, creerá que los sevillanos están «acodados en los mostradores, que simulan barreras» y «brindan a la concurrencia el miura disecado que asoma la cabeza en la pared», como soñaba Girondo. Pero resulta que no, que la cuadrilla que busca para su parihuela de Youtube estaba trabajando cuando se publicó el reclamo. Y que todos los sevillanos, efectivamente, sabemos torear con hondura a todo el que venga a caricaturizar nuestro costumbrismo.

Abrimos nuestros brazos a Ibai para su velada, que es un acontecimiento verdaderamente exitoso y encomiable. Aquí tiene su casa. Pero pamplinas, las justas. Ser sevillano es muy jodido. Aquí hay que ir a trabajar durante las fiestas, se duerme mal en verano, tenemos varios de los barrios más pobres de España y nos reímos sólo con lo que nos hace gracia, que no suele ser un vasco imitando a un andaluz. Pero esta «diafanidad de nuestro ambiente» puede confundir a quienes creen que aquí los costaleros van con la faja puesta a llevar a los niños al colegio o que los pacientes hacemos más llevadera la sala de espera del médico bailando sevillanas. Girondo, que tenía mucha guasa, pensaba también que en Sevilla entra uno a afeitarse en una barbería y cuando sale a la calle ya tiene barba de tres días. Yo creo que Ibai de Triana va a salir de su velada con humildad de tres días cuando entienda que esta luz violenta no la puede manejar un personaje de moda porque tiene catorce siglos de ensayos.

