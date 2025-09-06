Suscríbete a
Si más de la mitad de los andaluces quiere cobrar un sueldo público, es imposible que los números salgan

Alberto García Reyes

El porcentaje de andaluces que se han presentado alguna vez a unas oposiciones, más de la mitad de los censados, es un dato de carácter antropológico antes que sociológico. Forma parte de una cultura que adolece de espíritu emprendedor por razones muy variadas. La principal ... de ellas es que Andalucía no ha tenido en el último siglo inversiones estatales orientadas a la industrialización. Y más allá del sector agroalimentario y del turismo, el empleo público se ha convertido aquí en la solución laboral más cómoda. La otra razón es que existe una sobredimensión administrativa que necesita mucha mano de obra, lo que al mismo tiempo implica una ralentización de los procesos. La Junta de Andalucía ha llevado a cabo un plan de simplificación administrativa que, sin duda, ha acortado mucho los trámites para lograr captar más inversiones y facilitar a los ciudadanos su paso por las ventanillas, que históricamente han sido un calvario en este país, como dejó dicho Larra. Sin embargo, el ejecutivo andaluz tiene que seguir dando pasos para la diversificación económica de la región. En el horizonte se ven ya proyectos muy esperanzadores en el sector de las renovables, especialmente la apuesta por el hidrógeno verde, y en el de la minería. La industrialización ha dado un vuelco radical en apenas unos años, pero es evidente que los frutos reales tardarán al menos una década en llegar. Por eso es tan importante no aflojar ahí. El buen trabajo actual debe tener continuidad y convertirse en una apuesta firme de toda la Junta, no sólo de la Consejería competente, para que la transformación se consolide. Los responsables del gobierno andaluz deberían colgar el titular en sus despachos para no olvidar su misión: «Más de la mitad de los andaluces quieren ser funcionarios». Si conseguimos cambiar esa idea a «más de la mitad de los andaluces quiere ser empresario» a lo mejor logramos un crecimiento económico mucho más frondoso y, en consecuencia, una fuerza mayor ante el Estado para que cumpla de una santa vez con las infraestructuras pendientes.

