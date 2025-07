La caída de Noelia Núñez es justa y merecida. Basta ya de vender su dimisión como un acto ejemplar porque eso es lo que hay que hacer cuando te pillan mintiendo en política. Que otros no lo hagan les hace peores a ellos, no mejores ... a quienes sí lo hacen. Falsear un currículum es una vergüenza porque significa presentarse a los ciudadanos con la intención de engañarles. No es un error. Y dimitir no es un ejemplo, es una obligación. Pero el asunto de la diputada del PP ha degenerado en otro debate surrealista. Ione Belarra, Irene Montero y Yolanda Díaz han aprovechado el lío para defender la ignorancia como símbolo de la igualdad frente al «clasismo» de los graduados universitarios. Según su postulado, no es necesario haber estudiado para dedicarse a la política, una premisa que nos llevaría a concluir que tampoco hace falta ser ingeniero para construir un puente o médico para tratar un cáncer. Su teoría es que los estudios discriminan y atentan contra la igualdad. Y siendo cierta la máxima de que en una democracia cualquier ciudadano puede llegar a ser presidente, es una falacia ultrademagógica que en España la formación esté sólo al alcance de los privilegiados. En este país tenemos una educación universal con un magnífico sistema de becas. Hace sólo una semana publicamos en ABC una entrevista a Jacob González, un joven que ha obtenido el mejor expediente de Bioquímica de la Universidad de Sevilla, en la que explica que su padre es camarero. Por suerte, la igualdad de oportunidades se ha consagrado en nuestra sociedad y desde hace ya algunas generaciones los españoles pueden usar el ascensor social académico sin discriminación. Así que la idea de que es clasista mirar a los políticos por sus estudios es un paraguas para quienes no han dado un palo al agua. Sirva el currículum de Irene Montero como botón de muestra. La ignorancia nos ha llevado a leyes como la del 'sí es sí'.

El derecho a opinar es sagrado, por supuesto, pero no todas las opiniones tienen el mismo valor. Le propongo a Ione Belarra que escoja entre la opinión de su frutero de confianza y la de la decana del Colegio de Arquitectos sobre la resistencia de las vigas de su techo. Pero el populismo nos percute con la matraca de la igualdad por abajo, es decir, del igualitarismo. Y de paso alienta el desconocimiento porque la mediocridad necesita protegerse de la excelencia. Sin embargo, estas son las mismas que le reprochaban a Rajoy que no sabía inglés. Porque sólo creen en el derecho al analfabetismo propio, no en el ajeno. Ahora su relato va de que la meritocracia es un defecto de la fachosfera. Pero gracias a sus capacidades han podido progresar miles de jóvenes que vienen de familias con pocos recursos. Y como la política tiene que ser el ejercicio de la ejemplaridad, según lo dicho sobre la pepera Noelia Núñez, nos irá mejor si quienes la ejercen tienen la mayor preparación posible. Salvo que para mantenerse como tuertos en el país de los ciegos necesiten convencernos de que estudiar es facha. Y de que es mejor ir a 'La isla de los famosos' o meterse en política.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión