La consulta de la Audiencia de Sevilla al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el caso ERE es la demostración palmaria de que en España los jueces son independientes. Corre entre los socialistas la idea de que el empeño de los magistrados sevillanos ... se debe a una supuesta persecución personal, que es el argumento defensivo más cómodo para sus intereses porque la verdad es bastante penosa para ellos. La única razón por la que los miembros de la Sección Primera de la Audiencia han decidido presentar cuatro cuestiones prejudiciales al tribunal de Luxemburgo es la defensa de su honor y de su prestigio profesional. La posibilidad de que el Tribunal Constitucional haya suplantado las funciones de la justicia ordinaria, tras tantos años de trabajo para instructores, fiscales y magistrados de todos los niveles jurisdiccionales, con el objetivo de exonerar a políticos de un determinado partido es una anomalía de tanta envergadura que a todos nos conviene aclarar. El presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, intentó extrañamente frenar esta consulta y sólo ese gesto basta para que presentarla sea una obligación. ¿Qué le preocupa a los ponentes? El TJUE resolverá la discrepancia y, si el Constitucional ha actuado bien, que es su obligación, no tiene por qué inquietarse sea cual sea el fallo final. Los magistrados de la Audiencia sólo quieren saberlo antes de emitir una nueva sentencia, como les demanda el TC, para no volver a trabajar en vano. Y, para recalcar su doctrina frente a la del tribunal de garantías, su escrito repasa de nuevo la maquinaria del fraude, que ningún órgano va a conseguir atenuar jamás. El caso ERE es el mayor escándalo de la democracia desde cualquier punto de vista porque, más allá del latrocinio en sí mismo, era un sistema ideado para comprar el poder a costa del empobrecimiento de Andalucía. Una tiránica corrupción moral.

Los responsables políticos que gestaron ese saqueo tan depredador desviaron 680 millones de euros a una agencia externa, libre de fiscalización, para repartir desde allí el dinero a su antojo. No hubo libre concurrencia ni igualdad de oportunidades. Lo que hizo el PSOE fue apaciguar la tensión política en comarcas en las que había conflictos laborales pagando planes de prejubilación a dedo. En lugar de tomar medidas justas para reflotar empresas, creó un aparato de distribución arbitraria para cerrarlas. Por lo tanto, no sólo los intrusos que cobraron gracias a la connivencia de los sindicatos para meterlos en las listas conforman el fraude. Todo era ilegal. Los trabajadores que se acogieron a estos ERE de buena fe no tienen la culpa, pero los empresarios sí. Porque el pasteleo discrecional impidió a empleados de otras compañías ajenas al compadreo acogerse a estos planes a pesar de cumplir objetivamente más requisitos. Se montó un sistema clientelar paralelo. Se subsidió la corrupción y el bananerismo. Esto es lo que vuelve a repetir la Audiencia ante la Justicia Europea y frente al Constitucional. Y los andaluces lo tienen tan claro que por eso le hicieron un ERE al PSOE en San Telmo.