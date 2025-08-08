Hay tráfico en agosto. ¿Qué está pasando en Sevilla? Hay atascos en el puente de las mordidas, los bares que siguen abiertos están llenos, sobre todo por las noches, como si los parroquianos simularan paseos marítimos, han talado el ficus sin manifestaciones y cuesta aparcar ... en el Centro. ¿Este qué agosto es? Sevilla tendría que estar cerrada, solitaria, entregada gratuitamente a los guiris que no vieron por internet el calor que hace aquí en verano, reducida a Isla Mágica, como mucho escondida bajo el velo del Daikin, sin coches en doble fila. Pero está como en otoño salvo por dos cosas: porque los bares buenos están cerrados y porque el alcalde ha levantado media ciudad. La colocación de las vallas rojiblancas lo invade todo. Méndez Núñez, la Plaza Nueva, Adriano, la Raza, la Palmera, la avenida de Jerez, Kansas City, todo Pino Montano... Tires por donde tires, está cortado. Hay que buscar una ruta alternativa. El Ayuntamiento lo ha puesto todo patas arriba para renovar el asfalto, cambiar las aceras, arreglar las tuberías, ampliar los carriles bici, reubanizar las plazas y corregir los baches aprovechando que todo el mundo está en la playa. Menos los albañiles. Pero no. La música de los martillos automáticos se mete por las ventanas. La borrachera de retroexcavadoras coincide con la de quienes no han podido pagar este año la quincena en Chipiona. El polvo cae como la niebla sobre la piscina de la urbanización. Estamos viviendo una distopía de zanjas, calicatas, pivotes y desvíos que otrora eran un sueño del que nos despertábamos en septiembre y ahora son hiperrealismo sostenido en el tiempo. Porque el plan municipal de obras no es estival, es para los próximos dos años. Que haya más gente de lo habitual en agosto en Sevilla nos viene bien. Estamos ensayando.

Lo que nos espera en los próximos meses va a ser muy incómodo, pero muy necesario. Esta ciudad ha sido históricamente especialista en reclamar actuaciones cuando los alcaldes están parados y en protestar cuando los alcaldes deciden hacer algo. Suele ser noticia que los comerciantes protestan por las pérdidas que les generan las calles abiertas, pero nunca hay protestas cuando, una vez terminadas las obras, los beneficios crecen. Las máquinas son siempre un coñazo y la construcción jamás puede garantizar un plazo por aquello de los hallazgos de última hora cada vez que el cacharro escarba dos metros. No me refiero a los hallazgos almohades, sino a los de Emasesa, que llevaba sin cambiar las conducciones medio siglo. Pero hay remodelaciones ineludibles e incomodidades inaplazables. El pavimento sevillano es un camino de cabras en muchos barrios. El metro es una exigencia casi moral. Y la actualización de la red de saneamiento debe funcionar como los chequeos médicos para que las arterias invisibles de la ciudad no se atasquen y acabemos infartando. Las obras son insoportables, sí, pero no hacerlas es peor. Así que cierren las ventanas porque la distopía continúa y entra mucho polvo.

